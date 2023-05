आखिर टी-शर्ट के आगे क्यों लगाते हैं 'T'? बचपन से पहन रहे लोगों को भी नहीं पता होगा जवाब! अब जान लीजिए वजह

रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली कई ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग हम करते तो हैं, पर उनसे जुड़ी बेसिक जानकारियां हमारे पास नहीं होती हैं. ऐसे बहुत से सामान आपके घरों में, आपकी अलमारी में बंद होंगे, या फिर आप उन्हें पहनते भी होंगे, पर आप उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते होंगे. हमारा इशारा टी-शर्ट की ओर है. टी-शर्ट पहनने में आरामदेय होती है, आसानी से चढ़ाई या उतारी जा सकती है और किसी भी तरह फोल्ड की जा सकती है, पर शर्ट की तरह उसमें तुरंत सिलवटें नहीं पड़ती हैं. टीशर्ट से जुड़े इन तमाम फायदों के बारे में तो आप जानते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर टीशर्ट के आगे अंग्रेजी का अक्षर ‘T’ क्यों लगा होता है? (What does the ‘T’ in T-Shirt mean) अगर नहीं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

टी-शर्ट (Meaning of T in T-shirt) के नाम का राज यूं तो मामूली है और बहुत लोग जानते भी होंगे, पर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते इसलिए जब उन्हें नाम का मतलब पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर इन दिनों लोग वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें वो टी-शर्ट के टी का राज बता रहे हैं और जिन लोगों को ये पहली बार पता चल रहा है, उनके रिएक्शन भी कमाल के हैं.

आकार की वजह से पड़ा नाम

T-Shirt को Tee-Shirt भी लिखा जाता है. पर ‘T’ लिखने का जो कारण है, उसके पीछे 2 थ्योरी काफी कॉमन है. पहली थ्योरी बेहद आम है जो शायद हर किसी को पता होगा. जब आप टीशर्ट को सीधा करते हैं, उसकी बांह को बगल में फैलाते हैं तो उसका आकार, अंग्रेजी अक्षर ‘T’ से मिलता है, इसी वजह से उसे टीशर्ट कहते हैं. आमतौर पर टीशर्ट उन्हीं को कहते हैं, जो गोल गले की होती हैं, यानी उनमें कॉलर नहीं होता है. पर ‘T’ के पीछे एक और थ्योरी है.

सैनिक पहना करते थे टीशर्ट

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब टीशर्ट्स को बनाना शुरू किया गया, तो उसे आर्मी के जवान पहनकर ट्रेनिंग किया करते थे. वो अपनी वर्दी के नीचे टीशर्ट पहनते थे और उसी में फिजिकल ट्रेनिंग करते थे. पर इसी कारण से उन्हें ‘ट्रेनिंग शर्ट्स’ या टी-शर्ट कहा जाने लगा. यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने 1913 के आसपास अपने नेवी के सैनिकों के लिए टीशर्ट्स बनाना शुरू किया जिससे वो अपनी वर्दी के नीचे पहनें तो उनके सीने पर बाल, वर्दी के सख्त कपड़े से छूकर ना टूटें. यही कारण है कि वो नीचे कॉटन या हल्के कपड़ों की टीशर्ट पहनने लगे.