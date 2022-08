मरने के बाद नजर आते हैं पूर्वज या आंखों के सामने घूमती है जिंदगी? मौत के मुंह से बाहर आए लोगों ने बताए अनुभव

दुनिया में जितने धर्म हैं उतनी ही मान्यताएं हैं, कई लोग मरने के बाद स्वर्ग-नर्क (after death heaven or hell) में जाने के दावे करते हैं तो कई नए जन्म में यकीन करते हैं. बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्म देखती है कि उसके सगे-संबंधी उसके जाने के बाद क्या-क्या बातें कर रहे हैं. ये मान्यताएं हैं और इन्हें सही-गलत के दायरे में नहीं रखा जाता. आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के अनुभवों (after death experience of people) के बारे में बताएं जो मौत के मुंह में पहुंचकर लौट आए.











Follow us on