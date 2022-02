अगर उड़ते प्लेन में हो गई यात्री की मौत तो क्या करते हैं फ्लाइट कर्मी? स्थिति को ऐसे किया जाता है मैनेज

फ्लाइट का सफर बहुत लोगों ने किया होगा मगर बहुत से लोग अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी प्लेन में कदम भी नहीं रखा. ऐसे में अगर वो पहली बार प्लेन की यात्रा करते हैं तो उनके लिए वो अनुभव अद्भुत होता है. भले ही फ्लाइट की जर्नी लोगों के लिए रोमांचक हो मगर इस यात्रा में समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं. कई बार तो लोगों की यात्रा के दौरान मौत (Death in Flight) भी हुई है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उड़ते प्लेन में अगर किसी यात्री की मौत (What happens if passenger dies during flight journey?) हो जाती है तो उसके बाद फ्लाइट कर्मियों का तुरंत कैसा रिस्पॉन्स होता है.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ती फ्लाइट में किसी यात्री की तबीयत (How air hostess deals with medical emergency?) खराब होती है तो सबसे पहले एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट उस यात्री को फर्स्ट एड की सुविधा देते हैं. प्लेन पर यात्रा करने वाले फ्लाइट कर्मियों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो इमर्जेंसी के वक्त में दवाएं या फिर सीपीआर जैसी चीजें दे सकें.

फ्लाइट में किसी की मौत हो जाने पर क्या होता है?

अगर तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती है तो पायलट प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर उतार लेता है जिससे यात्री की जान बचाई जा सके. पर सोचिए कि इन सब के बावजूद भी अगर किसी यात्री की मौत फ्लाइट के अंदर ही हो जाती है तब क्या किया जाएगा? तब डेड बॉडी को प्लेन के सबसे आखिर में खाली सीट पर या फिर बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है जिससे वो सबकी नजरों से दूर रहे. बिजनेस इंसाइडर से बात करते हुए फ्लाइट अटेंडेंट एनटे लॉन्ग ने कहा कि वो डेड बॉडी को कंबल से ढक देती हैं जिससे कि लोग डेड बॉडी को ना देख सकें.

महिला ने बताया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस

कोरा वेबसाइट पर एक महिला ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि वो लॉस एंजेलिस से ऑकलैंड जा रही थीं जब उनके पति की रास्ते में ही मौत हो गई. प्लेन के स्ट्वीवर्ड ने उन्हें देखा, फिर फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक डॉक्टर को चेक कर दिया जिन्होंने उनके मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शख्स के शरीर को कंबल से ढक दिया गया. हालांकि बहुत जगहों पर प्लेन के अंदर किसी को भी मृत नहीं घोषित किया जाता है, उतरने के बाद उनका चेकअप होता है तब डॉक्टर बताते हैं.