गोल-गोल घूमकर क्यों अपनी ही कब्र खोदने लगती हैं चींटियां? जानिए 'मौत के चक्र' से जुड़ा विचित्र राज़!

दुनिया में जो भी जीव पैदा हुआ है, उसका मरना तय है. चाहे वो इंसान हो, बड़े और खूंखार जानवर हों या फिर छोटे से छोटा कीड़ा ही क्यों न हो. यूं तो जीवों की मौत किसी बीमारी या बुढ़ाते की वजह से होती है मगर इंसान की तरह कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपनी मौत को खुद ही दावत देते हैं. हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई दर्घटना भी इसी बात का सबूत है कि कैसे इंसान कई बार खुद से ही अपने मौत को बुलावा दे देता है. पर इंसान ही नहीं, चींटियां (Why ants create death spiral) भी कभी-कभी कुछ ऐसा कर जाती हैं कि उनकी मौत हो जाती है. वो खुद से एक ‘मौत का चक्र’ (Why ant circle to die) बना लेती हैं और उसमें फंस जाती हैं.

मुमकिन है कि आपने कभी सैंकड़ों चीटिंयों को एक दूसरे के पीछ, गोलाई में घुमते देखा होगा. आपने ये भी गौर किया होगा कि इस चक्र के बीच में मरी हुई चींटियों का ढेर लगा हुआ है जबकि उसके इर्द-गिर्द चींटियां घूमती (ants moving in circle reason) जा रही हैं. पर वास्तव में चींटियों के ऐसे घूमने के पीछे का कारण क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं. इस चक्र को कहते हैं ‘चींटियों की मौत का चक्र’ (Ant Death Spiral). अगर चींटियां इस चक्र में घूमने लगीं तो समझ लीजिए कि उनकी मौत निश्चित है.

आर्मी एंट बनाती हैं ‘मौत का चक्र’

नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार चींटियों की 150 प्रजातियों को मिलाकर एक समूह बनता है जिसे आर्मी एंट कहते हैं. ये चींटियां आर्मी (Army Ants) की तरह जंगल की जमीन पर शिकार करने निकलती हैं और बेहत छोटे जीवों को अपना शिकार बनाती हैं. कई बार तो ये एक साथ मिलकर बड़े जीवों को भी शिकार बना लेती हैं मगर इनके अंदर एक बड़ी कमी है. ये अंधी होती हैं! साइंस डायरेक्ट वेबसाइट के अनुसार ये चींटियां एक दूसरे के भरोसे ही आगे चलती हैं. दरअसल, इनके अंदर से ऐसे हॉर्मोन निकलते हैं जिनकी खास गंध होती है. इस गंध को ये अपने पहचानकर एक दूसरे का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं.

चक्र में घूमते-घूमते मर जाती हैं चींटियां

कई बार ऐसा होता है कि आगे चल रही चींटी रास्ता भटक जाती है और अलग गंध को फॉलो करने लगती है तो उसके पीछे वाली भी उसी को फॉलो करने लगती है. ऐसे में जब ये चाल चक्र का रूप ले लेती है तो चींटियां एक दूसरे की गंध का पीछा करते हुए उस चक्र में घूमने लगती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार ये चक्र बहुत बड़ा हो जाता है और घूमते-घूमते वो थक कर मर जाती हैं. मेंटल फ्लॉस वेबसाइट की रिपोर्ट ने बताया कि एक वैज्ञानिक ने करीब 1200 फीट के आकार का चक्र जंगल में देखा था. चींटियों को चक्र पूरा करने में 2.5 घंटे का वक्त लगा था. ये स्पायरल दो दिन तक चला था और कई जीवों की मौत भी हो गई थी. हालांकि, फिर जब चींटियां उस स्पायरल से बाहर निकलीं तब जाकर वो चक्र खत्म हुआ था.