पीठ के निचले हिस्से पर क्यों होते हैं 2 डिंपल? माना जाता है बेहद लकी, नहीं जानते होंगे कारण

इंसानी शरीर काफी अजीबोगरीब (Weird things about human body) है. हमें अपने ही शरीर से जुड़ी कई ऐसी चीजों के बारे में नहीं पता है जो हम सालों से देखते आ रहे हैं. शरीर से जुड़ी विचित्र बात ये भी है कि हर इंसान का शरीर एक जैसा नहीं होता. उनमें कई बदलाव होते हैं जो प्रकृति ने हमें जन्म से दिए हैं. ऐसी ही एक चीज हमारी पीठ के निचले हिस्से पर पाई जाती है. क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की पीठ के निचले हिस्से पर दो गड्ढे (Why dimples formed on lower back) बने होते हैं?

कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पीठ पर ये डिंपल (Back dimples) होते हैं. देखने में ये गाल के डिंपल की ही तरह नजर आते हैं मगर कम लोग जानते हैं कि पीठ पर ये डिंपल होने का कारण क्या होता है और इसे कहते क्या हैं. चलिए हम आज आपको बताते हैं कि ये डिंपल पीठ (Hole in lower back of body) पर क्यों होते हैं और इसके क्या मायने हैं. इस डिंपल को डिंपल्स ऑफ वीनस या फिर वीनस होल कहा जाता है. इसका कारण ये है कि वीनस, रोम में सुंदरता की देवी मानी जाती हैं और जिन महिलाओं को ये डिंपल होते हैं उन्हें खूबसूरत और लकी मानते हैं.

बैक डिंपल क्या होता है?

आपको बता दें कि ये वीनस होल अधिकतर महिलाओं के ही कमर पर होते हैं मगर कभी-कभी ये पुरुषों के शरीर पर भी हो जाते हैं. ये वही जगह है जहां पेल्विस और स्पाइन एक दूसरे से मिलते हैं. इस जगह पर स्किन और स्पाइन जुड़े रहते हैं. हैरानी की एक बात ये भी है कि बैक डिंपल एक्सरसाइज करने से नहीं आते इसलिए आप इसे खुद से हासिल नहीं कर सकते. हां, अगर आप वजन कम कर लें तो आपके बैक डिंपल आसानी से नजर में आ जाएंगे.

बैक डिंपल से जुड़ी हैं कई अफवाहें

बैक डिंपल को लेकर काफी अफवाहें भी फैलती हैं. जैसे एक ये कि बैक डिंपल के कारण लोग शारीरिक संबंध बनाने के दौरान बेहतर मेहसूस करते हैं. कई लोगों के लिए ये आकर्षक होता है इस वजह से जिनको ये डिंपल होते हैं उन्हें लकी माना जाता है मगर लकी होने के पीछे भी कोई साइंटिफिक कारण या रिसर्च नहीं है. इसी के साथ आपको बता दें कि गाल पर पड़ने वाले डिंपल मांसपेशियों के मूवमेंट में आने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं.