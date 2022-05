कभी नजदीकी लोग भी कुछ पल के लिए लगने लगे हैं अंजान? दिमाग की विचित्र क्रिया के कारण होता है एहसास

कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी नजदीकी व्यक्ति से बात कर रहे हों और अचानक आपको उसका चेहरा बिल्कुल ही अंजान लगने लगे? ठीक से याद करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा. कई बार हम परिवारवालों या दोस्तों से बात करते-करते अचानक ये पाते हैं कि उनका चेहरा बदला सा लग रहा है और वो अंजान से दिखाई दे रहे हैं. इस एहसास को कहते हैं जामे वू (Jamais Vu).

आपने डेजा वू (What is Deja Vu) के बारे में सुना होगा. अगर नहीं तो आप यहां क्लिक कर के डेजा वू से जुड़ी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं. डेजा वू का ही उल्टा है जामे वू (What is Jamais Vu). जिस प्रकार डेजा वू में इंसान को ऐसा लगता है कि कोई घटना पहले हो चुकी है और उसने उसे अनुभव किया है, वहीं जामे वू में लगता है कि आप उस इंसान या घटना से कभी वाकिफ ही नहीं रहे हैं. ये एक तरह का मेमोरी लॉस (Short term memory loss) है मगर इसे सीधे तौर पर मेमोरी लॉस नहीं कहा जा सकता.

मेमोरी लॉस और जामे वू में क्या है फर्क?

चलिए आपको बताते हैं कि मेमोरी लॉस और जामे वू में क्या फर्क है. मेमोरी लॉस में आप सब कुछ भूल जाते हैं, परिस्थिति, लोग, घटनाएं जबकि जामे वू में आपको ये तो याद रहता है कि जिस इंसान से आप बात करते हैं वो कौन है मगर आपको उसके चेहरा अंजान लगने लगेगा. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप अपने पिता से ही बात कर रहे हों, तो आपको ये तो पता होगा कि वो आपके पिता ही हैं मगर उनके चेहरे के फीचर और बनावट किसी अंजान आदमी की लगेगी. ये एहसास कुछ सेकेंड का ही होता है.

क्यों होता है जामे वू?

ऐसा ही शब्दों के साथ भी होता है. आप किसी शब्द को अच्छे से जानते होंगे, उसे बोलते भी होंगे मगर जब आप उसे लिख रहे होंगे तो आपको वो पूरी तरह से नया शब्द मेहसूस होगा जिसे आपने कभी लिखा ही नहीं. चलिए अब बताते हैं कि जामे वू क्यों होता है. ये एक तरह की मिस्ट्री है. ये कंडीशन दिमाग के टेंपोरल लोब से जुड़ा है. ये भाग इमोशन प्रोसेस करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है. जब इस लोब में सीजर यानी मस्तिष्क के विद्युत संकेतों में बदलाव आता है तब हम जामे वू का अनुभव करते हैं.