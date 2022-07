सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड को देख उड़े IAS अधिकारी के होश! लोगों से पूछा स्पीड ब्रेकर का हिन्दी अनुवाद

अंग्रेजी के कई शब्दों को हिन्दी भाषा (english words in hindi language) में इस्तेमाल किया जाता है. हिन्दी इतनी लचीली और सहज भाषा है कि वो दूसरी भाषाओं के शब्दों को उसी तरह अपना लेती है जैसे उन्हें वहां कहा जाता है. जैसे ‘ट्रेन’, ‘बाल्टी’, ‘रिक्शा’ आदि जैसे शब्द दूसरी भाषाओं के शब्द हैं. मगर कई लोगों में अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों को जबरदस्ती हिन्दी में अनुवाद करने की होड़ लगी रहती है. इसी वजह से वो ‘लौहपथ गामिनी’ और अन्य तरह के विचित्र शब्द इजाद कर देते हैं. इसी तरह किसी ने ‘स्पीड ब्रेकर’ (Speed braker hindi translation) का हिन्दी अनुवाद (what is speed braker called in hindi) कर सड़क पर लगा दिया जिसे देखकर खुद आईएएस अधिकारी (IAS officer speed braker photo) भी हैरान रह गए.

आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण (Awanish Sharan) ने हाल ही में एक फोटो अपने ट्विटर पर शेयर की है जिसमें स्पीड ब्रेकर (Speed braker in hindi) आने से पहले रोड के किनारे एक बोर्ड लगा दिख रहा है. आमतौर पर आपने भी ऐसे बोर्ड स्पीड ब्रेकर के पास या उससे कुछ कदम दूर लगे देखे होंगे जो गाड़ियों के चालकों को सूचित करता है कि आगे ब्रेकर है और उन्हें कार धीमी कर लेनी चाहिए. हैरानी बोर्ड को लेकर नहीं है, मगर उसपर लिखी हिन्दी को लेकर है.

स्पीड ब्रेकर का अनुवाद पूछने लगे आईएएस अधिकारी

फोटो पर स्पीड ब्रेकर की हिन्दी लिखी है- गड़गड़ाहट पट्टी! इसके साथ ही ब्रेकर का साइन बना है और नीचे बीडीए यानी ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखा है. अवनीश शरण ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- क्या यह ‘स्पीड ब्रेकर’ का सही अनुवाद है ? ये ट्रांसलेशन इतना अजीबोगरीब है कि किसी को भी हैरानी होगी. अब जब ट्विटर पर शेयर कर ही दिया गया था तो लोग भी कहां कमेंट करने से रुकने वाले थे.

लोगों ने की टिप्पणी

पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट कर अपनी राय दी. कई लोगों ने कहा कि ये स्पीड ब्रेकर के लिए नहीं बल्कि रंबल स्ट्रिप्स के लिए लिखा होगा क्योंकि स्पीड ब्रेकर को गति अवरोधक कहते हैं. इसके अलावा कई लोगों ने अवनीश को हिन्दी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया. एक ने कहा- सर हिंदी में इस शब्द का प्रयोग ध्वनि के लिए किया जाता है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्पीड ब्रेकर के लिए यह सही शब्द है. वहीं एक शख्स ने लिखा- सर गलती से भी अगर ये अनुवाद UPSC CSE के परीक्षक ने पढ़ लिया तो पता नहीं कितने अभ्यर्थियों का भविष्य गड़गड़ा जाएगा.