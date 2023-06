'आधी रात के सबसे नजदीक समय क्या है?' वायरल हुई दिमाग चकरा देने वाली पहेली, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन, पहेलियां, या दिमाग घुमा देने वाले सवाल वायरल होते रहते हैं. ये इतने अजीबोगरीब होते हैं कि इनके बारे में पूरी तरह से जान पाना मुश्किल होता है. कई बार सवालों को जानबूझकर ऐसे घुमाया जाता है कि लोग उसमें फंसकर गलत जवाब दे दें. ऐसा ही कुछ इन दिनों एक पहेली (Viral Riddle) में देखने को मिल रहा है. पढ़ने में तो ये आसान लग रही है, पर जब आप जवाब तलाशने पर आएंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा. पहेली मिडनाइट (Closest time to midnight riddle), यानी आधी रात से जुड़ी हुई है.

ट्विटर अकाउंट @SO_livendirect पर हाल ही में एक पहेली की तस्वीर शेयर की गई है जो वायरल हो रही है और इसका जवाब खोज पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है. अंग्रेजी में लिखा है- ‘What is the closest time to midnight?’ इस पहेली का हिन्दी अनुवाद ये है- ‘आधी रात का सबसे निकटतम समय क्या है?’ यानी सवाल में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दिए हुए विकल्पों में से सबसे नजदीक आधी रात (12:00 AM) के कौन सा समय है.

4 विकल्प दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-A. 11:55 AMB. 12:06 PMC. 11:50 AMD. 12:03 AM