रिमोट पर बने पावर बटन का क्या होता है मतलब? ऑन-ऑफ करने के लिए हर यंत्र में होता है ये साइन

टीवी, मोबाइल, या बिजली से चलने वाले कई गैजेट को आप लगभग रोज ऑन या ऑफ करते होंगे. गैजेट पर बने कई बटन में से एक बटन को आप देखकर ही पहचान जाते होंगे. वो होता इसे ऑन-ऑफ (Meaning of on and off button) करने वाला बटन. अगर आपने कभी गौर किया होगा तो जानते होंगे कि लगभग सारे ही यंत्रों में पावर बटन (power button symbol meaning) का साइन एक जैसा ही होता है. मगर क्या आप इस साइन (power button sign explain) का मतलब जानते हैं?

पावर बटन पर एक गोला और एक लकीर (why line and half circle made in power button) बनी होती है. कई जगहों पर दोनों अगल-बगल होते हैं वहीं अधिकतर जगहों पर गोले के ऊपरी हिस्से से लकीर बाहर निकली रहती है. इस साइन का अर्थ बहुत आसान है. चलिए आपको इसका मतलब बताते हैं. जब तकनीक का प्रसार हुआ तो वो दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगी. मोबाइल, कंप्यूटर जैसे गैजेट अमेरिका के साथ-साथ भारत और अफ्रीका के किसी गरीब देश में भी आसानी से मिलने लगे. ऐसे में इससे जुड़े बटनों को यूनिवर्सल बनाना था जिससे हर जगह इसके इस्तेमाल में लोगों को सोचना ना पड़े कि आखिर वो चलेगा कैसे.

पहले पावर बटन के लिए ऑन-ऑफ का साइन चुना गया था. (फोटो: Canva)

ऑन-ऑफ की जगह नंबर का हुआ इस्तेमाल

शुरुआत में इसे ऑन-ऑफ ही लिखा जाता था. मगर अंग्रेजी शब्दों को दूसरे देश में हर व्यक्ति द्वारा पढ़ पाना मुश्किल होता था. इस वजह से अंग्रेजी को हटाकर यूनिवर्सल साइन बनाने का फैसला किया गया. इसके लिए नंबर ही सबसे उपयुक्त विकल्प लगे. बाइनरी नंबर सिस्टम के 1 को ऑन का साइन बनाया गया और 0 को ऑफ का साइन बना दिया गया.

बाद में पावर बटन के लिए 1 और 0 चुना गया जिसे आगे चलकर एक में मिला दिया गया. (फोटो: Canva)

इस तरह बना आज के पावर बटन का साइन

अब ये तो किया गया स्विच के साथ, बटन को ऊपर नीचे करने का ऑप्शन था. यानी नीचे कर के पावन ऑन और ऊपर कर के पावन ऑफ मगर ऐसे बटनों का क्या जिसमें ऊपर-नीचे करने का विकल्प नहीं होता. एक बार दबाने पर वो ऑन होते हैं और अगली बार दबाने पर ऑफ हो जाते हैं. ऐसे बटनों ध्यान में रखकर इन दो अंकों कों साथ में जोड़ दिया गया. 0 और 1 को इस डिजाइन में बनाया गया कि 1 एक डंडी बन गई और उसके नीचे आधा गोला बन गया. इस तरह पावन बटन को इजाद किया गया. अब ये बटन यूनिवर्सल बन चुका है.