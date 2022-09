कारखाने के ऊपर गोल घूमती स्टील की चीज क्या होती है? कर्मचारियों को आराम पहुंचाना है काम

विज्ञान ने इंसान की जिंदगी को बेहद आसान कर दिया है. साधारण से दिखने वाले कई आविष्कार लोगों को इतनी सहूलियत दे देते हैं कि उनके बिना गुजारा कर पाना मुश्किल होता है. अगर आपको विज्ञान की मदद से इंजीनियरों द्वारा बनाई गई कमाल की चीजें देखनी हैं तो आपको किसी फैक्ट्री के अंदर जरूर झांककर देखना चाहिए. फैक्ट्री या कारखानों में रखी गई बड़ी-बड़ी मशीनें साइंस के विकसित होने का ही उदाहरण हैं. अब जब हमने कारखानों की बात छेड़ ही दी है तो क्या आपने कभी उसकी छत पर लगे स्टील (what is steel domes on factory roof) के घूमते हुए कटोरों को देखा है? ये डिजाइन (What are these rotating things on the roof of a factory) के लिए या लोगों के आकर्षण के लिए नहीं लगे होते. ये भी साइंस का चमत्कार दिखाने का एक तरीका है जिससे कारखानों में काम करने वाले लोगों को सहूलियत दी जाती है.

कारखानों के छत पर लगे इन स्टील के कटोरों (What is the spinning thing on top of factory) को असल में टर्बो वेंटिलेटर (What is turbo ventilator) कहते हैं. इन उपकरणों को और भी कई नामों से जाना जाता है. एयर वेंटिलेटर, टर्बाइन वेंटिलेटर, रूफ एक्स्ट्रैक्टर आदि भी कहते हैं. आज के वक्त में ये वेंटिलेटर सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं, बल्कि शॉपिंग मॉल्स, बड़ी दुकानों, और यहां तक कि रेलवे स्टेशनों में भी लगे रहते हैं.

टर्बो वेंटिलेटर का काम क्या होता है?

अब जब हमने आपको इस स्टील के घूमते हुए कटोरे का नाम बता दिया है तो ये भी बता देते हैं कि ये किस काम आता है. टर्बो वेंटिलेटर विज्ञान के ही सिद्धांत पर काम करता है. आप जो जानते ही होंगे कि गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर की तरफ ज्यादा उठती है. किसी कमरे में धीरे-धीरे गर्म हवा भरने से पूरे कमरा ही गर्म होने लगता है. ऐसे में ये वेंटिलेटर इन्हीं हवा को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

आखिर नहाते वक्त ही क्यों आते हैं सबसे अच्छे आइडियाज़? विज्ञान के पास है सवाल का जवाब आगे देखें…

गर्म हवा को निकालता है बाहर

जब ये चलते हैं तो कारखाने के अंदर बनने वाली गर्म हवा को खींच लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं. इसके बाद खिड़की-दरवाजों से ठंडी हवा, जो भारी होती है, वो कारखाने के अंदर घुसती है और कर्मचारियों को आराम देती है. इसके अलावा ये वेंटिलेटर कमरे से बदबू और बारिश के वक्त होने वाली नमी को भी बाहर निकलाने में मदद करता है.