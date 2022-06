अगर दुनिया के सारे लोग शाकाहारी हो जाएं तो क्या होगा? जानें पर्यावरण पर कैसा होगा असर

किसी को शाकाहारी बनना है या मांसाहारी (impact of leaving non vegetarian food on people) ये व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है. किसी को मांस-मछली खाना पाप के जैसा लगता है तो किसी के लिए हफ्ते में 5 बार नॉनवेज भोजन करना आम बात है. शाकाहारी भोजन वाले मांसाहारियों पर जीव हत्या का इल्जाम लगाते हैं तो मांसाहारी, शाकाहारियों को घास-फूस खाने वाला समझते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया की मांसाहार छोड़कर शाकाहारी (What would happen if everyone become vegetarian) खाना खाने लगे तो क्या होगा.

पूरी तरह शाकाहारी (vegetarian impact on enviroment) बनने से पर्यावरण को बहुत फायदा होगा जिसके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं हैं. आप ऐसे में ये सोच सकते हैं कि आपके शाकाहारी बनने से पर्यावरण पर कैसे असर पड़ेगा? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. आप इस बात को तो मानेंगे कि इंसान भी उसी इकोसिस्टम (ecosystem) या पर्यावरण का हिस्सा है जिसके अन्य जीव जंतु हैं. तो ऐसे में हमारा कोई भी काम इस पर्यावरण पर सीधा असर डालता है. मांसाहारी से शाकाहारी बनना भी सीधा असर डालेगा.

पर्यावरण पर कैसा होगा असर?

आपको जानकर हैरानी होगी कि मांस खाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है. साइंटिफिक अमेरिका वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार आधा पाउंड यानी करीब 226 ग्राम आलू पैदा करने में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जितनी एक छोटी कार को 0.2 किलोमीटर की दूरी तक चलाने में कार्बन निकलता है. वहीं उतना ही ग्राम बीफ उतना कार्बन रिलीज करता है जितना उसी कार को 12.7 किलोमीटर दूर चलाया जाए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक अगर दुनिया के अधिकतर लोग भी ऐसी डायट अपना लेते हैं जिसमें सिर्फ फल और सब्जियां शामिल हैं तो बड़ी मात्रा में धरती से ग्रीनहाउस गैस कम हो जाएंगी.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसा होगा लोगों पर असर?

मीट पैदा करने में पानी का ज्यादा उपयोग होता है, बल्कि फल और सब्जियां पैदा करने में पानी का कम से कम इस्तेमाल होता है. जहां गन्ने को पैदा करने में 1-2 क्यूबिक मीटर टन पानी का इस्तेमाल होता है, सब्जियों को पैदा करने में भी लगभग उतना ही, वहीं बीफ पैदा करने में 15 हजार क्यूबिक मीटर टन से ज्यादा पानी लगता है. तो अब सोचने वाली बात ये है कि पूरी दुनिया के मांस छोड़कर शाकाहारी बन जाने से पर्यावरण पर तो असर पड़ेगा ही, मगर लोगों पर कैसा असर पड़ेगा. वी फोर्म वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जानवरों से बने प्रोडक्ट में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ऐसे में विकासशील देश के निम्न वर्ग के लोगों को तो मांस के जरिए ही बेहतर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. अगर वो मांस भी छोड़ दें तो उनको सेहत के लिए आवश्यक चीजें नहीं मिल पाएंगी.