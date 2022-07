महिलाओं ने कब से शुरू किया रात में पयजामे पहनकर सोना? विश्व युद्ध से जुड़ा है ड्रेसिंग का राज

रात में अक्सर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उन्हें आराम दें और सोते वक्त उनके शरीर के तापमान को भी नॉर्मल रखें जिससे उनको नींद अच्छी आए. जानकार भी नाइट ड्रेस का चयन बहुत सोच समझकर करने की सलाह देते हैं जिससे लोगों की नींद में खलल ना पड़े. आज के वक्त में पुरुष हों या महिलाएं, सभी नाइट ड्रेस के रूप में पयजामे (When women started wearing pyjamas at night) पहनना पसंद करते हैं. मगर एक वक्त था जब औरतों के लिए पयजामे (Women pyjamas) पहनना गलत माना जाता था, ना ही घर के बाहर और ना ही रात में सोते वक्त कमरे के अंदर. तो फिर महिलाओं ने पयजामे (Wearing pyjamas as night dress) पहनना कब से और क्यों शुरू किया?

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1900 के दौर में महिलाओं के कपड़े (women clothing in 1900) काफी विचित्र होते थे. उन्हें एक साथ कई लेयर के कपड़े पहनने पड़ते थे और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो हर वक्त किसी महारानी की तरह बनठन कर रहें. रात में सोते वक्त भी वो फैंसी नइट गाउन (fancy night gown) बना करती थीं जो उनके शरीर को ऊपर से नीचे तक ढके रहता था. उस दौर में औरतें नाइट ड्रेस (night dress for women) में घर से बाहर नहीं जाया करती थीं क्योंकि ये उनकी शान के खिलाफ माना जाता था. अगर उन्हें बाहर जाना हो तो पूरे कपड़े (why women started wearing pajamas at night) बदलकर ही जाना पड़ता था. मगर उस दौर में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई जिससे उनके ड्रेसिंग का तरीका पूरी तरह से बदल गया.

1900 के दौर में पत्रिकाओं में नाइट ड्रेस का विज्ञापन आता था जिसमें महिलाओं को पयजामे पहनने की सलाह दी जाती थी. (फोटो: BBC)

विश्व युद्ध से जुड़ा है संबंध

उसी दौर में पहला विश्व युद्ध (World war 1) हुआ. रिहायशी इलाकों में हमले होने लगे. उसी दौरान ब्रिटेन में महिलाओं के लिए पयजामों का चलन बढ़ा और कंपनियों ने जोर-शोर से महिलाओं के पयजामों का प्रचार किया. इसका कारण ये था कि हमले रात में भी हो जाते थे और ऐसे में औरतों को घर से बाहर गाउन में ही भागना पड़ता था. अब गाउन से शरीर पूरा नहीं ढक पाता था इस वजह से औरतों ने पयजामे पहनना शुरू किया जिससे अगर उन्हें रात में ही घर से बाहर भागना पड़े तो उनका शरीर पूरा ढका रहे.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

मैगजीन में शुरू हुआ था प्रचार

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लास्गो की पीएचडी रीसर्चर लूसी व्हिटमोर ने बताया कि पहले विश्व युद्ध के दौरान आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगी. ऐसे में महिलाओं का फैशन भी बदल गया. कभी भी एयर रेड हो जाया करती थीं जिसके बाद लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता था. मैगजीन में जब पयजामे वाले नाइट सूट का प्रचार शुरू किया गया तो कहा गया कि आखिर महिलाएं किस तरह के नाइट ड्रेस को चुनेंगी, जो उन्हें रात में भागने में मदद करेगा या फिर जो रात को 3 बजे उन्हें उनके पड़ोसियों के सामने खूबसूरत दिखाएगा. पयजामों को प्रैक्टिकल नाइट ड्रेस बताया गया और तब से ही महिलाओं ने उसे पहनना शुरू कर दिया.