ऐसा कौन सा जीव है जिसके होते हैं 3 दिल और 9 दिमाग? शायद आपको भी नहीं पता होगा इसका जवाब!

ये दुनिया कितनी विचित्र है इस बात का पता तब लगता है जब आप प्रकृति द्वारा बनाए गए अजीबोगरीब जीवों (Weird animals of the world) के बारे में पता करते हैं. धरती पर कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में इंसानों को पूरी तरह से जानकारी ही नहीं और कई ऐसे हैं जिनसे जुड़े फैक्ट्स (Facts about animals) जानकर हर कोई दंग हो जाता है. ऐसे ही एक जीव के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग (Which animal has 3 hearts and 9 brain) होते हैं?

जी हां, आपने सही पढ़ा. शायद आपको भी नहीं पता होगा कि ये जीव कौन सा है. तो चलिए बिना पहेलियां बुझाए आपको सही जवाब बताते हैं. इस जीव का नाम है ऑक्टोपस (Octopus have 3 heart and 9 brains). 8 पैरों वाले इस जीव के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं जिसके बारे में जानकर कोई भी चौंक जाता है. सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑक्टोपस के 3 दिल क्यों (Why octopus have 3 hearts) होते हैं.

ऑक्टोपस को बेहद समझदार जीव माना जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो)

3 दिल होने के पीछे ये है कारण

इस जीव के दो दिल गिल्स के लिए बने होते हैं और उसी में खून को पंप करते हैं. आपको बता दें कि गिल वो अंग होता है जिससे ये जीव पानी के अंदर रहते हुए ऑक्सीजन अपने शरीर में लेता है. इसके अलावा केंद्र में तीसरा दिल होता है जो खून में ऑक्सीजन मिल जाने के बाद उसकी सप्लाई पूरे शरीर में करता है जिससे बाकी अंग अच्छे से काम कर सकें.

ऑक्टोपस के शरीर में होता है नीला खून

इंसानों के शरीर में लाल रंग का खून होता है क्योंकि उसमें आयरन आधारित प्रोटीन होता है जिसे हेमोग्लोबिन (haemoglobin) कहते हैं. ये हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में होता है. इस हेमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है. मगर ऑक्टोपस के शरीर में कॉपर आधारित प्रोटीन होता है जिसे हेमोसाइनिन (haemocyanin) कहते हैं जिसके कारण खून नीले रंग (Why octopus have blue blood) का हो जाता है. हेमोसाइनिन, ऑक्सीजन से उतनी आसानी से नहीं मिल पाता जितनी आसानी से हेमोग्लोबिन मिल जाता है. इस वजह से दो दिल गिल के रास्ते खून को पंप करते हैं जिससे ऑक्सीजन और खून मिल जाता है और तीसरा दिल उसे पूरे शरीर में पंप करता है.

9 दिमाग होने का क्या है कारण

बायोजियो प्लैनिक वेबसाइट के अनुसार ऑक्टोपस को सबसे समझदार जीव माना जाता है क्योंकि उसके 9 दिमाग (Why octopus have 9 brains) होते हैं. मगर इन 9 दिमागों का काम क्या होता है? दरअसल, 8 दिमाग, 8 टेंटेकल यानी 8 हाथ के लिए होते हैं. वहीं बचा हुआ एक दिमाग पूरे शरीर को संचालित करता है. 8 दिमाग मिनी ब्रेन की तरह होते हैं जबकि 1 दिमाग बाकी के 8 दिमागों को कंट्रोल करता है.