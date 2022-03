किस शहर के नाम में हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के शब्द आते हैं? नहीं जानते होंगे सही जवाब

धरती पर कई देश हैं और उन देशों में कई शहर हैं. हर शहर (Names of cities in the world) के खास नाम होते हैं और उन नामों को लेकर अक्सर आपने अलग-अलग तरह की पहेलियां भी सुनी होंगी. सोशल मीडिया पर ऐसी पहेलियां अक्सर चर्चा में रहती हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही एक रोचक पहेली (amazing riddle) लेकर आए हैं जो एक शहर के नाम से जुड़ी हुई है. क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में बता सकते हैं जिसके नाम में हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं (City name with Hindi, English, Sanskrit Words) के शब्द भी आते हैं?

अक्सर सरकारी नौकरियों के इंटरव्यूज (IAS interview questions) में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो सुनने में तो काफी आसान लगते हैं मगर उनके जवाब मुश्किल होते हैं. ये सवाल आमतौर पर लॉजिकल रीजनिंग (Logical reasoning questions) या फिर रोजमर्रा की चीजों से जुड़े होते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक सवाल चर्चा में है. ये सवाल है कि ऐसा कौन सा शहर है नाम में हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के शब्द आते हैं? बहुत से लोग दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं मगर इसका सही जवाब नहीं बता पाते. आज हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे.

ये है वो शहर जिसके नाम में हैं तीन भाषाओं के शब्द

ऐसा शहर जिसके नाम में हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के शब्द आते हैं, वो है अहमदाबाद. अगर आप गौर करें तो इसमें तीनों भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं. अहम शब्द संस्कृत का है, दा शब्द अंग्रेजी का है और बाद शब्द हिन्दी का है, (अहम-संस्कृत, दा-इंग्लिश, बाद-हिंदी). इस तरह इंटरव्यूज में पूछी जाने वाली कई पहेलियां सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. चलिए आपसे एक ऐसी ही और पहेली के बारे में पूछते हैं.

क्या इन सवालों का जवाब दे पाएंगे आप?

आपने राजा-महराजाओं की फिल्में और सीरीज देखी होंगी. किसी शहर में राजाओं के महल में भी गए होंगे, उनके ऐश-ओ-आराम के बारे में भी सुना होगा. पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा राजा (Which king does not live in palace) है जिसके पास ना तो कोई महल है और ना ही धन-दौलत? इसी तरह एक सवाल ये है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ियां (Which tree does not have wood) नहीं होतीं? जरूर आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब ढूंढने में लग गए होंगे. तो आपको बता दें कि पहले सवाल का जवाब है शेर. शेर को जंगल का राजा कहते हैं मगर उसके पास धन-दौलत, महल नहीं होता. वहीं दूसरे का सही जवाब है केला और अंगूर, जिसके पेड़ में लकड़ी नहीं होती.