प्लेन की ये सीट आपको देगी सुकून भरी यात्रा का भरोसा! शख्स ने बताई सीट चुनने की मास्टर ट्रिक

अगर आपने कभी हवाई जहाज में यात्रा (Aeroplane Journey) की होगी तो जानते होंगे कि कई बार प्लेन की यात्रा कितनी मुश्किलों भरी हो सकती है. एक बार को बिजनेस क्लास में यात्रा करना फिर भी आसान होता है मगर इकोनॉमी क्लास में कई ऐसी समस्याएं (Problems in Economy class of plane) आ जाती हैं जिसका हल निकाल पाना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में सीट का सही चुनाव ही आपको इन समस्याओं से बचा सकता है. हाल ही में एक शख्स ने बताया कि लोगों को इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के दौरान कौन सी सीट (How to select seat in plane?) का चुनाव करना चाहिए जिससे यात्रा आसान हो.

हाल ही में जॉन बर्फिट (John Burfitt) ने एस्केप डॉट कॉम से बात करते हुए हवाई यात्रा करने वालों को सीट (Which seat to choose in plane?) चुनने की गजब ट्रिक बताई. जॉन एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं और उनका मानना है कि प्लेन में सुकून भरी यात्रा करने के लिए सही सीट का चुनाव हमारी यात्रा को मुश्किलों से मुक्त करता है. उन्होंने बताया कि प्लेन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि या तो आप ऐसी सीट में फंस जाते हैं जो बीच की है और उठने के लिए या बाथरूम जाने के लिए लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ता है या फिर कई बार बच्चे अगल-बगल की सीट में बैठ जाते हैं और शोर मचाकर परेशान करने लगते हैं. ये चीजें तब ज्यादा खलती हैं जब आप कहीं दूर देश की यात्रा कर रहे हों.

पीछे की सीट चुनना होता है समझदारी का काम

जॉन ने कहा कि उन्हें सही सीट (Why to select last seat of plane?) चुनने का खयाल तब आया जब वो एक बार प्लेन में यात्रा कर रहे थे और उनके पीछे वाली सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था. वो लगातार सीट पर लात मारे जा रहा था. जॉन काफी परेशान हो चुके थे मगर बच्चे को कुछ बोल नहीं पाए. जब वो उठकर बाथरूम जाने लगे तो उनका ध्यान केबिन की सबसे आखिरी सीट पर गया. तब जॉन समझ गए कि यही सीट पर्फेक्ट होती है.

क्या होते हैं प्लेन में सबसे पीछे की सीट चुनने के फायदे?

जॉन ने वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि जब भी प्लेन में यात्रा करें तो सबसे आखिरी की सीट चुनें. आखिरी सीट का फायदा ये होता है कि उस सीट के ठीक पीछे दीवार होती है, कोई दूसरी सीट नहीं होती तो पीछे किसी के बैठने की और उनसे परेशान होने की संभावना नहीं है. दूसरा फायदा ये कि एयर होस्टेस की ट्रॉली आप से लड़ नहीं पाती क्योंकि वो वहां से वापिस लौट जाती हैं. तीसरा ये कि बाथरूम बिल्कुल नजदीक होता है, ऐसे में अगर तुरंत बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है तो पूरी गैलेरी में चलकर बाथरूम नहीं जाना पड़ता. जॉन ने पीछे की सीट चुनने की एक और बड़ी वजह बताई और वो ये कि पीछे की सीट आमतौर पर लोग नहीं चुनते, ऐसे में अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं और पीछे की सीट चुनते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपके बगल में कोई भी ना बैठे, ऐसे में आपके पास, कई बार एक, दो या तीन सीटें तक इस्तेमाल के लिए खाली हो सकती हैं.