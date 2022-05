गोल क्यों होती हैं प्लेन की खिड़कियां? कभी नहीं देखा होगा चौकोर आकार, हैरान करने वाला है कारण

काफी साल पहले जब कमर्शियल एयरलाइन्स की शुरुआत हुई तो खिड़कियां चौकोर (Why aeroplane windows not square in shape) ही बनाई जाती थीं. उस दौरान लोगों का मानना था कि अगर घरों और अन्य इमारतों में चौकोर खिड़कियां कारगर साबित होती हैं तो फिर प्लेन में क्यों नहीं. मगर इसका बहुत बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा.











