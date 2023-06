चिप्स के पैकेट में क्यों भरी होती है हवा, आखिर ग्राहकों को क्यों दिया जाता है 'धोखा'? जानें क्या है कारण

जब भी आप पैकेट वाली चिप्स खरीदते होंगे तो खोलने से पहले, उसे खाने की आपकी उत्सुकता सातवें आसमान पर होगी पर वहीं जब आप उसका पैकेट खोलकर अंदर देखते होंगे तो उत्सुकता भी एकदम से धड़ाम हो जाती होगी. कारण है उसके अंदर भरी हवा. खरीदने से पहले चिप्स का पैकेट बड़ा लगता है, पर अंदर हवा ज्यादा होती है और चिप्स (why is air filled in chips packet) कम. थोड़ी सी चिप्स आपको जरूर खराब मेहसूस करवाती होगी. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चिप्स के पैकेट में चिप्स के साथ इतनी हवा भरने की क्या जरूरत होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिप्स (Why chips packets have air) बेचने वाली कंपनियां ग्राहकों के साथ धोखा करने के लिए पैकेट में हवा भर देती हैं? चलिए आपको बताते हैं क्या है इसका कारण.

चिप्स के पैकेट में चिप्स के साथ-साथ हवा को भरने का खास कारण होता है. पैकेट में ऑक्सीजन गैस नहीं होती जिसे इंसान अपने शरीर के अंदर लेते हैं. बल्कि ये नाइट्रोजन (Nitrogen gas in chips packet) गैस होती है. दरअसल, पैकेट में अगर ऑक्सीजन गैस भरी जाएगी तो वो अंदर के पदार्थों के साथ मिलकर रिएक्शन बनाएगी जिससे चिप्स खराब हो सकती है, और बासी भी हो सकती है. इस कारण नाइट्रोजन डालना जरूरी हो जाता है.

चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो चिप्स को खराब नहीं करती. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पैकेट में भरते हैं नाइट्रोजन गैस

नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो अंदर के पदार्थ के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती और चिप्स लंबे वक्त तक ताजी रह सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फीयर खाने को स्टोर करने के लिए काफी कारगर होता है. पर गैस के पैकेट में रहने का भी एक वक्त तय होता है. इन पैकेट्स के ऊपर 40 से 55 दिन तक का वक्त होता है जिसकी मदद से वो खराब नहीं होते हैं. कई बार इस नाइट्रोजन गैस की वजह से आर्टीफिशियल प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके चलते चिप्स की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है.

इस वजह से भी भरी जाती है हवा

पैकेट में हवा भरने का एक और कारण होता है. वो ये कि चिप्स को दुकानों तक डिलिवर करने में पैकेट काफी हिलते-डुलते हैं जिससे चिप्स टूट सकती है. ऐसे में अंदर मौजूद हवा कुशन का काम करती है और चिप्स को बचा लेती है.