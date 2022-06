सिर्फ बाजुओं पर क्यों नहीं लगाए जाते इंजेक्शन? शरीर के अलग-अलग हिस्सों में सूई लगाने का है बड़ा कारण

इंजेक्शन लगवाने से वैसे तो कई लोगों को डर लगता है मगर हिम्मत कर के लोगों को इंजेक्शन लगवा ही लेना पड़ता है. सूई के जरिए शरीर में जरूरी दवाएं या तत्व डाले जाते हैं. इंजेक्शन लगवाते वक्त आपने ये तो जरूर गौर किया होगा कि इंजेक्शन को सिर्फ बाजुओं में नहीं लगाते, शरीर के अलग-अलग हिस्सों में भी लगाते हैं. मगर इसके पीछे क्या कारण है? (Why All Injections Are Not Given In The Same Spot) शरीर के किसी भी एक हिस्से पर ही क्यों नहीं सूई लगाई जाती है?

साइंस एबीसी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इंजेक्शन लगाने की पूरी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि मरीज को किस किस्म की सूई लगाई जा रही है. चलिए आपको इंजेक्शन (Types of injections) के 4 प्रमुख प्रकारों के बारे में बताते हैं.

इंजेक्शन के प्रकार

इंट्रावीनस इंजेक्शन (Intravenous injections)ये इंजेक्शन सीधे नसों या वेंस में डाले जाते हैं जिससे दवा जल्दी खून में मिल जाए. ऐसे इंजेक्शन से उन दवाओं को दिया जाता है जिनकी जरूरत तुंरत पड़ती है. मॉर्फीन जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी फंगल एजेंट्स को इस तरह के इंजेक्शन से दिया जाता है.

इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन (Intramuscular injections) इस इंजेक्शन से मांसपेशियों में दवा पहुंचाई जाती है. कोविड-19 वैक्सीन इसी इंजेक्शन का एक उदाहरण है. मांसपेशियों में खून लगातार और तेज धार में बहता रहता है. ऐसे में इसमें दवा डालकर उसे स्थिर गति से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है. इसी के जरिए दवा की ज्यादा मात्रा भी दी जा सकती है क्योंकि खून का बहाव तेज होता है. इससे मरीज को दवा का असर तुरंत नहीं होगा और उसे शॉक नहीं लगेगा. दवा की डोज के हिसाब से मांसपेशियों की जगह को चुनते हैं. इन्हीं इंजेक्शन को बाजुओं के अलावा, हिप या जांघों पर दिया जाता है जहां मांसपेशियां ज्यादा होती हैं.

सबक्यूटेनियस इंजेक्शन (Subcutaneous injections)इस इंजेक्शन को स्किन की सबसे आखिरी लेयर में लगाया जाता है. इसका प्रमुख उदाहरण है डायबिटीज के मरीज को इंस्युलिन देना. इन इंजेक्शन्स के लिए लंबी नीडल की जरूरत नहीं पड़ती है क्यों कि इन्हें सिर्फ इनर स्किन लेयर के फैटी टिशू को पार करना होता है. ये इंजेक्शन दवा के छोटे भाग को देने में मदद करते हैं, जैसे महज हॉर्मोन की कुछ बूंदें. सबक्यूटेनियस टिशू में में धमनियां ज्यादा नहीं होती हैं. इस कारण इनमें इंजेक्शन लगाने से हॉर्मोन बेहद धीमी और स्थिर गति से शरीर में प्रवेश करते हैं. इसे खून में इंसुलिन का लेवल धीरे-धीरे मैनेज होता है. डायबिटीज के मरीज आमतौर पर इंस्युलिन पेन को अपनी कमर में लगाते हैं. इस दौरान वो स्किन को पिंच करते हैं जिससे फैटी टिशू और मांसपेशियां एक दूसरे से अलग हो जाएं.

इंट्राडर्मल इंजेक्शन (Intradermal injections)ये इंजेक्शन स्किन की दूसरी या बीच की लेयर में दिए जाते हैं जिसे डर्मिस के नाम से जाना जाता है. ये इंजेक्शन दवाएं या सप्लिमेंट पुहंचाने के लिए नहीं इंजेक्ट किए जाते हैं. इनकी नीडल 1 इंच से छोटी होती है और ये शरीर को कुछ ही हद तक चीरते हैं. टीबी के टेस्ट के दौरान इस तरह की सूई लगाई जाती है. ये इंजेक्शन फोरआर्म में लगाए जाते हैं, यानी कलाई से लेकर कोहनी के बीच में. इनसे इंजेक्ट किए जाने वाले पदार्थ, जैसे एलर्जेन या ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन को डालकर देखा जाता है कि शरीर में कोई रैश या रेड पैच तो नहीं हो गया. इससे पता चलता है कि शरीर एलर्जेन से कैसे रिएक्ट करता है.

एक ही जगह पर क्यों नहीं लगते इंजेक्शन?

अब आपको बताते हैं कि सभी इंजेक्शन को एक ही जगह पर क्यों (Why injections are given in different parts of body) नहीं दिया जा सकता. इसका सीधा सा कारण ये है कि हर इंजेक्शन की डोज और तरीका अलग है. तो ऐसे में अगर एक ही जगह पर उन्हें दिया जाएगा तो वहां के टिशू हर तरह की दवा की मात्रा को सह नहीं पाएंगे और डैमेज हो जाएंगे. सूई लगाने से मांसपेशियों के फाइबर को भी नुकसान पहुंचेगा. अगर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को एक ही जगह पर लगाया जाए तो स्किन क्लंप होने का खतरा होता है जिसे लाइपोहाइपरट्रॉफी कहते हैं. ये स्किन के नीचे फैटी टिशू जमा हो जाने की स्थिति है.