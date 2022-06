अंधेरे में क्यों चमकती हैं कई जानवरों की आंखें? खास कारण के चलते इंसानों से अलग होती है बनावट

आपने कभी ना कभी अंधेरे में बिल्ली, कुत्ते, गाय या अन्य घरेलु जानवरों को अगर देखा होगा तो एक चीज जरूर गौर किया होगा. वो ये कि उनकी आंखें चमकती (Why animals eyes glow in night) हैं. कभी अगर आप रात में किसी जंगली रास्ते से गुजर रहे होंगे और बीच में कोई जानवर दिखा होगा तो उसकी भी आंखें आपको चमकती नजर आई होंगी. बेशक जानवरों की आंखें चमकने (Why do cat eyes glow in the dark) का नजारा काफी हैरान करने वाला होता है मगर क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आखिर जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती क्यों हैं?

चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं. द कन्वर्सेशन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जानवरों की आंखें, इंसानों की आंखों (humans and animals eye difference) से काफी अलग होती हैं. उनकी आंखें प्रकृति ने ऐसी बनाई हैं जिससे वो अंधेरे या कम रोशनी में भी आराम से देख सकें. इन जानवरों को रात (animals eyes shine at night) में देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जिससे या तो ये शिकार कर सकें या फिर अपने शिकारी से बच सकें. आमतौर पर बिल्लियों और उन्हीं के प्रजाति के जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती हैं. इनमें बिल्ली, शेर, बाघ, चीता आदि जानवर शामिल हैं.

इंसानों और जानवरों की आंखों में बड़ा फर्क होता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

इंसानों से अलग होती हैं जानवरों की आंखें

अब बताते हैं कि जानवरों को अंधेरे में इंसानों से बेहतर कैसे दिखता है. अंधेरे में बिल्लियों समेत कई जानवरों की आंखों की पुतलियां बेहद बड़ी हो जाती हैं. रिपोर्ट के अनुसार इंसानों की पुतलियों की तुलना में ये 50 फीसदी ज्यादा बड़ी होती हैं. इसके अलावा बिल्लियों की आंखों में लाइट सेंसिटिव सेल, इंसानों की तुलना में ज्यादा होते हैं जिसे रॉड्स कहते हैं. इन रॉड्स नाम के सेल के ही कारण इन्हें अंधेरे में इंसानों से बेहतर नजर आता है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

क्यों चमकती हैं जानवरों की आंखें?

अब जानिए कि आंखें चमकने का क्या कारण है. जानवरों की आंखों के रेटिना के पीछे एक टिशू होता है जिसे टेपटम लूसिडम कहते हैं. ये टिशू इंसानों में नहीं होता. इसे आईशाइन भी कहा जाता है. ये टिशू रोशनी को ग्रहण करता है और इसे सिग्नल बनाकर दिमाग को भेजता है. इससे अंधेरे में दिमाग सामने दिख रही चीजों की साफ तस्वीर बनाने में कामयाब होता है. इसी टिशू के कारण आंखें अंधेरे में चमकती हैं. बिल्ली के टेपडम लूसिडम टिशू क्रिस्टल जैसे सेल्स से बने होते है. ये किसी कांच की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट कर रेटिना में दोबारा भेजता है. इससे जानवरों को कोई भी चित्र साफ नजर आ जाता है. आपको बता दें कि हर जानवर की आंखें नहीं चमकती हैं. कई ऐसे भी घरेलु कुत्ते होते हैं जिनकी नस्ल ने वक्त के साथ इस शक्ति को खो दिया है. ऐसी ही आंखें मछलियों की भी होती हैं क्योंकि उन्हें भी पानी के अंधेरे में चीजों को देखना पड़ता है.