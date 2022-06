अरबी मर्द क्यों पहनते हैं सफेद रंग की पोशाक? सिर पर कपड़े के साथ लगाने वाली काली पट्टी का भी है महत्व

बीजेपी नेता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) के एक बयान के कारण अरब समेत मध्या एशिया के कई देशों ने आपत्ति जताई है. इसलिए इन दिनों भारत और इन देशों के रिश्तों के लिए लेकार काफी चर्चे हैं. जब भी अरब (Saudi Arabia) देशा का नाम आता है तो वहां के लोगों की खास पोशाक जहन में आ जाती है. अगर आपने कभी गौर किया होगा तो जानते होंगे कि अरबी सफेद रंग का लंबा चोगा, सिर पर चेक प्रिंट में एक कपड़ा और उसपर काली पट्टी बांधते (Why Arabs wear white dress and black rings on heads) हैं. मगर सवाल ये उठता है कि उनके इस खास ड्रेस को पहनने के पीछे क्या कारण है?

कल्चर ट्रिप और एरब न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एमराती कपड़े (Emerati Clothes) काफी अलग होते हैं. उनके इस तरह के पोशाक का प्रमुख कारण है वहां मौजूद गर्मी. संयुक्त अरब अमिरात (United Arab Emirates) में मर्द और औरतों की अनोखी ड्रेस (Arab men and women dress) दुनियाभर में लोगों को काफी आकर्षित करती है. यूं तो ये ड्रेस वहां के लोगों की परंपरा का हिस्सा है मगर इसको पहनने के पीछे खास कारण भी है.

मर्दों की होती है अनोखी पोशाक

जैसा हमने बताया कि अरब देशा रेगिस्तान में बसा है. ऐसे में यहां गर्मी बेहिसाब पड़ती है. खुद को गर्मी से बचाने के लिए लोग ऐसे कपड़ों को चुनते हैं. सफेद रंगे के लंबे चोगे को ‘कंदूरा’ (kandura) कहते हैं. साउदी अरब में इसे ‘थौब’ (thawb) भी कहा जाता है. आमतौर पर ये किसी पतले कपड़े से बनता है और पूरी बांह का होता है जिससे कि गर्मी के मौसम में पहनने वाले ज्यादा गर्म ना लगे. सफेद रंग बेहद कम धूप को सोखता है, इससे कपड़ों के अंदर ज्यादा गर्म नहीं लगता है. अब गर्मी से शरीर के साथ-साथ सिर को भी बचाना जरूरी है. ऐसे में अरबी मर्द सिर पर ‘घुत्रा’ या ‘कुफिया’ (ghutrah or kufiah) नाम का एक कपड़ा रखते हैं जो सिर से कंधे को ढकता है. आमतौर पर ये चेक डिजाइन और हल्के रंगों का होता है. तेज हवा में कपड़ा सिर से उड़ ना जाए तो उसके लिए सिर पर एक काले रंग की पट्टी बांधी जाती है जिसे ‘अगाल’ (agaal) से बांधा जाता है. इसके जरिए कपड़ा अपनी जगह से खिसकता नहीं है.

महिलाओं की पोशाक कैसी होती है?

रिपोर्ट्स के अनुसार अगल का इस्तेमाल पुराने वक्त में ऊंठों के पैरों को बांधने के लिए किया जाता था जिससे वो रात में अपनी जगह से भाग ना जाएं. दूसरी ओर अगर औरतों की बात करें तो वो सफेद की जगह काले रंग का लबादा पहनती हैं जिसे अबाया कहा जाता है. इसे वो अपने कपड़ों को ऊपर ही पहनती हैं और ये एक तरह से बुर्का ही. इसे पहनने का भी वही कारण है जो बुर्के का. चेहरा ढकने के लिए वो हिजाब-नकाब जैसा कोई कपड़ा पहनती हैं.