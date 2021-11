प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन का कभी नहीं बंद होता इंजन! जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

अक्सर जाब आप ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आपने गौर किया होगा कि किसी पटरी पर एक अकेला इंजन (Engines at railway station) खड़ा है जिसका उस वक्त कोई खास काम नहीं है, फिर भी वो स्टार्ट है. यही नहीं, जब आपकी ट्रेन स्टेशन पर आती है और उसे चलने में कुछ वक्त बचा रहता है तब भी उसका इंजन स्टेशन पर स्टार्ट ही खड़ा रहता है. क्या आप जानते हैं कि ट्रेनों के डीजल इंजन को कभी ऑफ क्यों नहीं (Why Diesel Engines never shut down) किया जाता?

रुके हुए डीजल इंजन को ऑन रखना लोको पायलेट यानी ट्रेन के ड्राइवर की मजबूरी होती है. दरअसल, डीजल इंजन की तकनीक इतनी जटिल है कि इसे स्टेशन पर रोके जाने के बाद भी ऑफ (Why Are Diesel Trains Never Turned Off) नहीं किया जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ट्रेन को रोका जाता है तब ट्रेन का इंजन अपना ब्रेक प्रेशर (Break Pressure of Engines) खो देता है. आपने ट्रेन रुकने पर एक सीटी जैसी आवाज निकलते सुना होगा. ये आवाज इस बात का संकेत है कि ब्रेक प्रेशर को रिलीज कर दिया गया है. इस प्रेशर को बनने में कुछ वक्त लगता है. अगर इंजन को पूरी तरह से हर स्टेशन पर ऑफ कर दिया जाए तो उसे उस ब्रेक प्रेशर को बनाने में अतिरिक्त वक्त लगेगा. इसके अलावा ट्रेनों को रोकने के लिए एक तय प्रेशर की जरूरत होती है, इंजन बंद कर देने से ये प्रेशर कम हो सकता है जिससे यात्रियों की जान को भी खतरा हो सकता है.

बेहद जटिल होता है ट्रेन का सिस्टम

इसका दूसरा कारण ये है कि ट्रेनों के इंजन को शुरू करने में वक्त लगता है. ऐसा इसलिए क्योंकि डीजल इंजन एक बड़ी यूनिट होता है जिसमें 16 सिलेंडर होते हैं. डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन पर काम करते हैं, उनमें स्पार्क प्लग यानी बाहरी इग्निशन एजेंट नहीं होता है जो पेट्रोल इंजनों में होता है. इसलिए जब डीजल इंजनों को स्टार्ट किया जाता है तब ऑपटिमल वर्किंग टेम्प्रेचर की जरूरत पड़ती है जो एयर फ्यूल कंप्रेशन से बनता है.

धीरे-धीरे खत्म हो रहे डीजल इंजन

रिपोर्ट्स की मानें तो डीजल इंजन को स्टार्ट करने में काफी इंधन की आवश्यकता होती है. दूसरी ओर जब ये इंजन स्टेशनों पर खाली खड़े रहते हैं तब भी इंधन का इस्तेमाल होता है क्योंकि तब इंजन की बैटरी इंधन की मदद से चार्ज होती है. अब कई इंजनों में ऑक्जिलरी पावर यूनिट का प्रयोग होता है जो इंधन की खपत को कम करता है. इस यूनिट के कारण इंजन की बैटरी को चार्ज किया जाता है. इंजन की ज्यादा जरूरत की वजह से ही डीजल इंजनों को खत्म किया जा रहा है. काफी वक्त पहले कोयले से चलने वाले इंजन भी थे मगर कोयले पर ज्यादा निर्भरता होते के कारण उन्हें धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया.