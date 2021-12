सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होता जूस के डिब्बों पर बना तिकोना फ्लैप! जानें क्या होता है इसका असल काम

छोट्टे बच्चों को कागज के बने जूस के डिब्बों (Paper Juice Boxes) से जूस पीना बहुत पसंद होता है. शायद इसलिए क्योंकि वो हैंडी होते हैं, और बोतल की तुलना में अलग लुक देते हैं. अगर आपने फ्रूटी, ट्रॉपिकाना जैसे जूस के कागज से बने डिब्बों से जूस पिया होगा तो उसके ऊपरी हिस्सों के दोनों तरफ तिकोने फ्लैप (Purpose of Juice Box Flaps) जरूर देखे होंगे. वैसे तो ये डिजाइन में अच्छे लगते हैं पर क्या आप जानते हैं कि असली काम कुछ और है?

जी हां, ये तिकोने फ्लैप दरअसल, डिजाइन के लिए नहीं होते. इनका एक जरूरी काम होता है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते. कई बार तो लोग बिना इन्हें सीधा किए ही अंदर की ड्रिंक पी जाते हैं. मगर इन्हें सीधा कर लेना आवश्यक होता है. चलिए आपको बताते हैं कि ये किस काम (Flap of Paper Juice Boxes) आता है. ये फ्लैप्स बच्चों के पकड़ने के लिए बने होते हैं.

फ्लैप का इस्तेमाल बच्चों के पकड़ने के लिए और जूस को ठीक से बाहर निकालने के लिए होता है. (प्रतीकात्मक फोटो)

बच्चों के कपड़ने के लिए बने होते हैं फ्लैप

कई बार बच्चे डिब्बे से जूस पीते वक्त उसे हिलाते-डुलाते हैं जिससे डिब्बे के छोटे से छेद से भी जूस बाहर की ओर गिर सकता है. इस वजह से साइड में ये फ्लैप बनाए जाते हैं जिससे बच्चे इन्हें पकड़कर आसानी से डिब्बे के जरिए जूस को पी सकें. दोनों हाथों से फ्लैप (Flaps use to hold juice boxes) पकड़ने का नतीजा ये होता है कि अंदर का जूस बाहर गिरने से बच जाता है.

कोनों में फंसे जूस को निकालने में आता है काम

जहां ये कारण प्रचलित है कि डिब्बे को आसानी से पकड़ने में फ्लैप मदद करता है इसलिए उसे बनाया जाता है, वहीं ये भी सच है कि इस फ्लैप का एक मात्र यही काम नहीं होता है. पकड़ने से ज्यादा फ्लैप (Flaps use to release juice stuck in corner) का एक और जरूरी काम है. वो ये कि जूस पीते वक्त वो डिब्बे के कोनों में भी फंस जाता है जहां से फ्लैप मुड़े रहते हैं. ऐसे में फ्लैप को ऊपर उठा देने से वो कोनों से निकल आते हैं. इसके बाद लोग अगर डिब्बे को दबा भी दें, तब भी वो कोनों में नहीं फंसेगा और जूस की एक-एक बूंद इंसान पी सकता है. डिब्बों को जब फेंका जाता है तो उठे हुए फ्लैप के कारण जूस पूरी तरह बाहर निकल चुका होता है. इस तरह रीसाइकल करने में जूस निकालने का अलग के एक काम नहीं करना पड़ता है.