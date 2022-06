सोते वक्त पेड़ की डालियों से नीचे क्यों नहीं गिरते पक्षी? नहीं जानते होंगे ये हैरान करने वाला कारण

क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे हादसे पक्षियों के साथ क्यों नहीं होते जो पेड़ की डालियों (Why Don’t Birds Fall Off Branches When They Sleep) पर सोते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तो ये जान लीजिए कि चीड़िया सोती (How Birds Sleep) कैसे हैं.











Follow us on