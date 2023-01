भाई-बहन की तरह कैसे मिलने लगता है पति-पत्नी का चेहरा? एक जैसे दिखने के पीछे है कारण, रिसर्च में सुलझी गुत्थी

माता-पिता और बच्चों का चेहरा एक दूसरे से मिलना आम बात है, भाई-बहन का भी चेहरा एक दूसरे से काफी हद तक मिलता है और उन्हें देखकर ही लोग बता देते हैं कि वो भाई-बहन हैं. कई बार कुछ और रिश्तेदारों का भी फेस इतना अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलता है कि आसानी से कहा जा सकता है कि वो एक दूसरे के संबंधी हैं. पर क्या आपने कभी देखा है कि पति-पत्नी (Why husband-wife look alike) का भी चेहरा एक दूसरे से मिलता है. बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों के फेस इतने सेम (Why couple face look same) हो जाते हैं कि लोग उन्हें भी भूल से भाई-बहन समझ लेते हैं. पर सवाल ये उठता है कि ऐसा होता कैसे है?

पति-पत्नी का तो खून का रिश्ता नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से मिलते-जुलते लगते हैं. बहुत बार शादियों में लोग दूल्हा-दुल्हन को देखकर कह देते हैं कि उनका चेहरा एक दूसरे से मिल रहा है. ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण हैं जिनका खुलासा एक रिसर्च के जरिए हुआ है. ब्राइड साइड वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चेहरे मिलने के पीछे कई कारण होते हैं. सबसे प्रमुख कारण ये है कि जब भी इंसान अपने पार्टनर को चुनता है तो वो जाने-अंजाने में ऐसे व्यक्ति को ही चुनता है जो उसके माता-पिता से मिलता जुलता हो. वो ऐसे लोगों से पार्टनर (Partner face look same after years) के तौर पर जल्दी कनेक्ट कर लेता है जिनके बाल, आंख का रंग, कद, आवाज आदि उनके माता-पिता से मिलती हो.

अक्सर कपल का चेहरा एक दूसरे से काफी मिलने लगता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

एक जैसे माहौल में रहने के कारण होता है ऐसा

1987 में हुई एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि कपल एक जैसे वातावरण, माहौल में रहते हैं, एक ही स्थिति का सामना करते हैं, साथ में सुख-दुख, चिंताएं साझा करते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव-भाव भी एक जैसे हो जाते हैं. दोनों का दिमाग एक दूसरे के एक्सप्रेशन को कॉपी करने लगता है और अलग परिस्थितियों के रिएक्शन भी एक जैसे हो जाते हैं, जिससे चेहरा मिलने लगता है. वैज्ञानिकों ने तो ये भी पाया कि बहुत से कपल के चेहरे पर झुर्रियां भी एक समान ही पड़ने लगती हैं.,

अपने जैसे चेहरे वाले पार्टनर को चुनते हैं कपल

जिस रिसर्च का जिक्र हम कर रहे हैं वो स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी जहां वैज्ञानिकों ने कपल्स की शादी से पहले और शादी के करीब 25 साल बाद तक की फोटोज को लिया था और फिर उनके चेहरों की तुलना की थी. रिसर्च में 500 से ज्यादा कपल्स की तस्वीरें थीं. रिसर्च में ये भी बताया गया कि कपल अक्सर अपने जैसे चेहरे के पार्टनर की ओर आकर्षित होते हैं. इसे असॉर्टेटिव मेटिंग कहते हैं. यही नहीं, कपल्स का इम्यून सिस्टम भी एक जैसा हो जाता है. यही वजह है कि पार्टनर्स की पसंद-नापसंद और लाइफस्टाइल भी काफी मिलती जुलती सी हो जाती है.