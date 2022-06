निर्जीव चीजों में क्यों नजर आते हैं इंसान जैसे चेहरे? बेहद अनोखा है इसके पीछे का कारण

सोचिए, सर्दी का दिन है, खिली धूप निकली है और आप अपने बाग में आराम कुर्सी पर लेटे हैं. आपकी नजर आसमान में बादल के एक सफेद टुकड़े पर पड़ती है. अचानक उस टुकड़े में आपको इंसान का चेहरा नजर आने लगता है. आंख, मुंह और प्यारी सी स्माइल. या कभी रात के वक्त आप बालकनी पर खड़े हैं और आपको चांद नजर आता है. अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे चांद की दो आंखें और मुंह है. ऐसा अनुभव तो जरूर आपके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा. पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें निर्जीव चीजों (Why do we see faces in non living things) में इंसान का चेहरा नजर आने लगता है?

इन सवालों का आसान शब्द में जवाब दें तो समझ लीजिए कि इंसानों के लिए चेहरे देखना और उन्हें पहचानना बेहद जरूरी है. क्योंकि यही उनके अस्तित्व की रक्षा करता है. इंसान का दिमाग (Why human brain analyse face in non living thing) इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो चेहरे से ही चीजों को पता लगाता है और निर्जीव चीजों में चेहरे तलाशता है. इस प्रक्रिया को फेस पैरेडोलिया (face pareidolia) कहते हैं.

निर्जीव चीजों में चेहरे क्यों दिखते हैं?

अब चलिए इसे विस्तार से बताते हैं. इंसान का दिमाग दो तरीके से चेहरा यो कोई भी चीज प्रोसेस करता है. या तो वो ध्यान से किसी एक चीज को देखे, परखे और फिर उसमें से मिल रही सेंसरी इंफॉर्मेशन ढूंढकर प्रोसेस करे. उदाहरण के तौर पर जब आप किसी पुराने स्कूल के दोस्त से मिलते हैं और उसका चेहरा देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं. इस तरीके को टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं. दूसरा तरीका है कि जब दिमाग अपने आप, यानी ऑटोमैटिक ढंग से चीजों को देखकर उनसे मिल रही सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगे. जैसे बादलों में या टोस्ट पर लगे जैम के डिजाइन में चेहरा दिखना. इसे बॉटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं. ये प्रोसेस अपने आप होता है तो भले हम ये जानते हैं कि बादल में चेहरा नहीं है मगर हमें फिर भी चेहरा दिखता है. इस तरह की प्रोसेसिंग में दिमाग अक्सर पहचानने में गलती कर देता है और टोस्ट या बदल जैसी चीजों के डिजाइन को चेहरा समझ लेता है.

सिर्फ चेहरे ही क्यों दिखते हैं?

अब सवाल ये उठता है कि दिमाग चेहरा ही क्यों समझता है, कुछ और क्यों नहीं. इसका कारण ये है कि जब दिमाग को बॉटम अप प्रोसेसिंग करनी पड़ती है तो वो इस तरह से प्रोग्राम है कि वो चेहरे ही कनेक्ट करता है. क्योंकि इंसान अगर कोई सामान या निर्जीव चीज भूल जाए तो उसे उतना नुकसान नहीं होगा जितना किसी का चेहरा भूलने पर होगा. दिमाग के कई हिस्सों में ये प्रोसेसिंग होती है. इंसान एक सामाजिक प्राणी है और प्रकृति ने उसका दिमाग इस तरह डिजाइन किया है कि वो चेहरे हर वक्त प्रोसेस करता रहता है.