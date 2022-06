पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाते इंसान? सिर्फ पंख ना होना नहीं है कारण, जानें दोनों में अंतर

हर बच्चा कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि काश वो भी पक्षियों की तरह उड़ पाता, दुनिया घूम पाता. एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी बंधन के रह पाता. फिर उसे ना सरहदें रोक पातीं ना ही पासपोर्ट-वीजा के झमेलों में बंधना होता. प्लेन से उड़ने का सपना कुछ हद तक तो लोग पूरा कर लेते हैं मगर पक्षियों की तरह उड़ान भरना अलग और अनोखा एहसास होता होगा. पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर क्यों इंसान, पक्षियों (Why humans can’t fly like birds) की तरह नहीं उड़ पाते?

आप इसका सीधा-सरल जवाब ये देंगे कि पक्षियों के पास पंख (Can humans fly like birds without wings) होते हैं, हमारे पास नहीं होते, इसलिए हम नहीं उड़ सकते हैं. मगर सिर्फ पंख ना होना हमारे ना उड़ पाने का एक मात्र कारण नहीं है. इसके पीछे कई वैज्ञानिक पहलु छुपे हैं जिसे हमें गहराई से जानना होगा तभी हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम क्यों नहीं उड़ पाते.

इंसानों से काफी अलग होता है पक्षियों का शरीर

आपने पेंगुइन, मुर्गे या मोर जैसे पक्षियों को भी देखा होगा. इनके पास भी पंख हैं मगर इनमें से कोई कम दूरी तक तो कोई बिल्कुल नहीं उड़ पाता. ऐसे में पंख को उड़ने के लिए एक मात्र साधन नहीं कहा जा सकता. इंसान (How is human body different from birds) उड़ने के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं क्योंकि वो हाथों को हिलाकर शरीर उपर नहीं उठा सकते जिससे वो उड़ने लगें. इसका अर्थ है कि ग्रैविटी के फोर्स को तोड़ने के लिए यानी अपने वजन को उठाने के लिए उनके पास इतनी ताकत नहीं है. पक्षियों के शरीर हल्के और हड्डियां खोखली होती हैं जिससे कम वजन होता है. इसके अलावा उनका शेप, हवा से पैदा होने वाले रेसिस्टेंस को भी काटता है. उनकी मांसपेशियां काफी शक्तिशाली होती हैं.

अलग होते हैं लंग्स

पक्षियों के उड़ पाने की एक और वजह ये भी होती है कि उनके फेफड़े इंसानों से अलग होते हैं. वो एक बार में ज्यादा ऑक्सीजन भर लेती हैं जो उनकी मांसपेशियों को लगातार चलने में मदद करते हैं. पक्षियों के विंग में फेदर यानी पंख जरूर होते हैं क्योंकि ये पंख हवा भर लेते हैं. इस तरह जब वो पंख फड़फड़ाते हैं तो हवा नीचे की तरह ढकेलने में उन्हें मदद मिलती है. इससे तेज लिफ्ट पैदा होती है जो उन्हें ऊपर की तरफ ढकेलता है.