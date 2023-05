पानी में तैरने वाली बर्फ, शराब में गिरते ही डूब क्यों जाती है? रहस्य नहीं है इसका कारण, जान लीजिए जवाब

Why does ice float on water but sink in alcohol: गर्मी के इस भीषण मौसम में आप जब कभी बाहर से घर आते होंगे तो सबसे पहले आपको ठंडा पानी पीने की तलब लगती होगी. ऐसे में आप फ्रिज से या तो पानी को बोतल निकालते होंगे या फिर फ्रीजर से बर्फ निकालकर अपने ग्लास में डाल लेते हैं. ऊपर तैरती हुई बर्फ को देखकर आपको बड़ा ही सुकून और ताजगी का एहसास होता होगा. ऐसा ही सुकून शायद शराब पीने वालों को भी होता होगा जब वो ड्रिंक में बर्फ डालकर उसे नीचे डूबते हुए देखते होंगे या फिर बर्फ को पहले डालकर उसके ऊपर शराब (Why ice sink in alcohol) डाल देते होंगे. इन सारी बातों के बीच क्या आपने एक चीज गौर की? वो ये कि बर्फ पानी में तो तैरती है पर शराब में डूब जाती है!

बेशक आपने बर्फ के इस पहलु को कई बार देखा होगा, मगर आपने शायद ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि आखिर ऐसा होता क्यों है! आज हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं. ये सब विज्ञान की वजह से मुमकिन है. जवाब देने से पहले आपको घनत्व (What is density) के बारे में समझना होगा. द विज्ञान वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, “किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व (Density) कहते हैं.”

घनत्व क्या है?

आसान शब्दों में कहें तो घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन का माप है. घनेपन से हमारा अर्थ है कि कोई भी पदार्थ कितनी मजबूती से अपने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है. इसकी इकाई किग्रा प्रति घन मीटर होती है. महान वैज्ञानिक आर्कमडीज ने इसकी खोज की थी. आप सोच रहे होंगे कि हम आपको बर्फ के तैरने और डूबने का जवाब देते-देते घनत्व के बारे में क्यों बताने लगे.

शराब में क्यों डूब जाती है बर्फ?

असल में बर्फ के तैरने और डूबने का पूरा खेल घनत्व पर ही निर्भर करता है. वो ऐसे कि अगर द्रव का घनत्व पदार्थ से ज्यादा होगा तो वो पदार्थ उसमें डूब जाएगा. पानी की डेंसिटी 1.0 प्रति घन सेंटीमीटर होती है और बर्फ की 0.917 प्रति घन सेंटीमीटर होती है. यही कारण है कि पानी से कम घनत्व होने की वजह से बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है. वहीं दूसरी तरफ शराब का घनत्व 0.789 प्रति घन सेंटीमीटर होता है जो बर्फ के घनत्व से कम है, इसलिए बर्फ इसमें डूब जाती है.