Chicken Pox को भारत में क्यों कहते हैं 'माता'? काफी रोचक है इसका कारण

भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में कई प्रकार के अंधविश्वास (Superstitions Around The World) फैले हुए हैं. अंधविश्वास से जुड़ी ये मान्यताएं सालों पहले से चली आ रही हैं जिनकी हकीकत किसो को नहीं पता. भारत में हजारों ऐसी मान्यताएं हैं जिसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता. मान्यताएं ही नहीं, बीमारियां भी हैं जिसे लोग अंधविश्वास (Superstitions Related to Diseases) से जोड़कर देखते हैं. ऐसी ही एक बीमारी है चिकन पॉक्स (Chicken Pox) या चेचक. इंडिया में चिकन पॉक्स को माता कहा जाता (Why is Chicken Pox called Mata in India?) है मगर इसके पीछे का कारण बहुत कम लोग जानते हैं.

क्या होता है चिकेन पॉक्स?

चिकन पॉक्स वेरीसेल्ला जोस्टर वायरस से फैलने वाली एक संक्रमित बीमारी है. इस बीमारी में इंसान के शरीर पूरे शरीर पर लाल रंग के चकत्ते उभर आते हैं. आपको बता दें कि ये बीमारी तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली है. अगर को व्यक्ति चेचक पीड़ित के सीधे संपर्क में आ जाए तो उसे भी चेचक हो सकता है. ये बीमारी छोटे बच्चों या किशोरों को होती है और साफ-सफाई ना रखने के कारण बढ़ती है.

शीतला माता से है संबंध (फोटो: Twitter)

क्यों कहा जाता है माता?

अब सवाल ये उठता है कि जब ये पूरी तरह वायरस से फैलने वाली बीमारी है तो इसे भगवान का रूप क्यों बताया गया है. दरअसल, चेचक को शीतला माता से जोड़ा जाता है. शीतला माता (Shitala Mata related to Chiken Pox) को दुर्गा का ही रूप माना गया है और उन्हें बीमारियों हर लेने वाली देवी के तौर पर जाना जाता है. शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे में पवित्र जल का पात्र है. झाड़ू से वो इंसानों को सजा देने के लिए बीमारियां देती हैं और पवित्र जल से बीमारियों का नाश कर देती हैं.

एक असुर से जुड़ा है किस्सा

शास्त्रों के अनुसार ज्वारासुर नाम का एक असुर हुआ करता था बच्चों को तेज बुखार देकर मार देता था. तब माता कात्यायनी ने शितला माता का रूप लिया और बच्चों के शरीर में प्रवेश कर गईं. उनके प्रवेश करते ही शरीर पर चकत्ते आ गए और अंदर से उन्होंने बच्चों को ठीक किया. तब से माना जाता है कि चिकन पॉक्स होने पर माता इंसान के शरीर में खुद प्रवेश कर जाती हैं और अंदर से ठीक करती हैं.