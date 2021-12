गैस सिलेंडर पर लिखे नंबर का क्या होता है मतलब? आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होते हैं ये कोड

घरों में रसोई गैस (Kitchen Gas) का इस्तेमाल करना कई लोगों के लिए आम बात होती है. भारत सरकार ने उज्जवला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को भी नुशुल्क एलपीजी सिलेंडर बांटे जाते हैं. अगर आपने कभी सिलेंडर को ध्यान से देखा होगा तो उसके ऊपरी हिस्से पर छपे नंबर (Number Printed on LPG Gas Cylinder) पर भी गौर किया होगा. ये नंबर सारे सिलेंडर्स पर लिखे होते हैं मगर क्या आप जानते हैं कि इन नंबर्स का क्या मतलब होता है और इन्हें सिलेंडर (Meaning of Code Written on LPG Cylinder) पर क्यों लिखा जाता है?

चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गैस सिलेंडर की ऊपरी पट्टी पर ये कोड क्यों लिखे होते हैं. आपको बता दें कि ये कोड्स आपकी सुरक्षा के लिए सिलेंडर पर प्रिंट किए जाते हैं. जानकारी के मुताबिक इन कोड्स की शुरुआत में लिखे अंग्रेजी अक्षर A, B, C, D के 4 ग्रुप में होते हैं. इन अक्षरों का संबंध साल के 12 महीनों से होता है.

सिलेंडर पर लिखे कोड का ये होता है मतलब

A अक्षर का इस्तेमाल जनवरी, फरवरी, और मार्च महीने के लिए होता है वहीं B अक्षर का इस्तेमाल अप्रैल, मई और जून महीने के लिए किया जाता है. उसी तरह C अक्षर का इस्तेमाल जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए होता है तो D का इस्तेमाल अक्टूबर, नबंर और दिसंबर के लिए किया जाता है. इन अक्षरों के बाद आने वाले अंक साल दर्शाते हैं. तो अगर सिलेंडर पर लिखा होगा- A.21 तो उसका मतलब हुआ साल 2021 का जनवरी, फरवरी या मार्च का महीना.

कोड दर्शाते हैं एक्सपायरी डेट और टेस्टिंग का वक्त

अब जब आपको पता चल गया है कि अंग्रेजी के अक्षर और अंक का कोड में क्या मतलब होता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये जानकारी सिलेंडर पर क्या दर्शाती है. दरअसल, ये तारीख खाने-पीने के सामानों की तरह, एक्सपायरी डेट (Expiry Date of LPG Gas Cylinder) दर्शाती है. जी हां, अगर आपके सिलेंडर पर लिखा है B.22 तो उसका अर्थ होगा कि आपका सिलेंडर अप्रैल, मई और जून 2022 में एक्सपायर होने वाला है. ये नंबर सिलेंडर की टेस्टिंग (LPG Cylinder Testing Date) का वक्त भी बताते हैं. ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार सिलेंडर की टेस्टिंग अप्रैल, मई और जून 2022 में होगी. अगर आप ऐसा सिलेंडर लेते हैं जिसकी टेस्टिंग की डेट यानी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो वो सिलेंडर आपके लिए हानीकारक हो सकता है.

15 साल होती है सिलेंडर की लाइफ

आपको बता दें कि घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर BIS 3196 मानक का इस्तेमाल कर के बनाए जाते हैं और उनकी लाइफ 15 साल की होती है. इस बीच रसोई गैस सिलेंडर की टेस्टिंग 2 बार की जाती है, पहली टेस्टिंग 10 साल पूरे होने पर होती है और दूसरी 5 साल पूरे होने पर की जाती है.