Jeans की जेब के ऊपर क्यों होती है एक छोटी पॉकेट? 100 साल पहले लोग करते थे खास तरह से इस्तेमाल

पुरुष हों या महिलाएं, बुजुर्ग हों या बच्चे, जीन्स हर किसी की पसंद होती है. आज के वक्त में अलग-अलग तरह की जीन्स मार्केट में आने लगी है जो ग्राहकों का ध्यान खींचती है. रिप्ड, बेलबॉटम, लो वेस्ट, स्किन टाइट, बैगी जैसी कई जीन्स (Jeans Type in market) बाजार में उपलब्ध हैं. इन सभी जीन्स में एक चीज जरूर कॉमन होती है. वो है जीन्स की जेब के ठीक ऊपर एक छोटी से पॉकेट (Where there is small pocket in jeans). ये जेब इतनी छोटी होती है कि इसमें कुछ भी रख पाना नामुमकिन होता है. लेकिन अगर इस जेब का कोई काम ही नहीं है तो फिर इसे जीन्स के साथ जोड़ने की क्या जरूरत (Use of small pocket in jeans) होती है?

साल 1853 में लिवाय स्ट्रॉस (Levi Strauss) नाम के एक व्यापारी ने लिवाइस स्ट्रॉस एंड कंपनी नाम से जीन्स की कंपनी शुरू की थी. ये नीली जीन्स बनाने वाली पहली कंपनी थी. साल 1873 में कंपनी ने जीन्स का पेटेंट जब दर्ज करवाया तो जेब के साथ एक छोटी पॉकेट (Levi Strauss Invented Small Pocket in Jeans) भी दी. कंपनी की यही डिजाइन तब से फॉलो होने लगी. साल 1890 में कंपनी ने अपनी लॉट 501 जीन्स के साथ इस डिजाइन की शुरुआत की थी. तब पहली बार जीन्स में ये छोटी जेब नजर आई थी.

लिवाइस जीन्स में इस जेब का इस्तेमाल शुरू हुआ था. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्यों होता था जेब का इस्तेमाल

उस दौरान ये जेब, पॉकेट वॉच (Small Pocket used for Pocket Watch in Jeans) रखने के लिए इस्तेमाल में आती थी. सूट के साथ पहनने वाली पैंट्स में ये जेब नहीं होती थी क्योंकि सूट के कोट में पॉकेट वॉच रखने के लिए जेब पहले से ही बनी होती थी. जब घड़ियां जेब से निकलकर कलाई पर आ गईं तब से इस जेब का इस्तेमाल नहीं रहा. अब के वक्त में इतनी छोटी पॉकेट में कुछ भी रखना नामुमकिन सा होता है. कुछ लोग सिक्के रख भी लेते हैं तो लोगों की उंगलियां इतनी छोटी नहीं होतीं कि जेब के अंदर आसानी से घुस जाएं.

विश्व युद्ध में हुआ था बदलाव

लिवाइस की इतिहासकार ट्रेसी पैनेक ने इंसाइडर वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि आज के वक्त में जीन्स में ये पॉकेट इसलिए रखी जाती है जिससे पुरानी डिजाइन को ही फॉलो किया जाए जो लोगों को अच्छा एहसास दिलाती है. उन्होंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान छोटी जेब पर लगने वाले बटन (rivets) में से दो को हटा दिया गया था. क्योंकि उस वक्त हथियार और गोलियां बनाने के लिए धातु की बचत करनी थी. मगर युद्ध के बाद फिर से इन्हें जीन्स पर लगाना शुरू कर दिया गया.