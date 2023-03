घंटे वाले हाथ से क्यों बड़ा होता है मिनट का कांटा? यूं ही नहीं होता साइज में फर्क, सोचकर बनाया गया ऐसा डिजाइन

जब से डिजिटल घड़ियां बनी हैं, तब से पुराने डिजाइन वाली एनलॉग क्लॉक का वक्त चला गया है. हालांकि, उन घड़ियों का डिजाइन काफी आकर्षक होता है और आज भी लोग प्रोफेशनल दिखने के लिए एनलॉग क्लोक का ही प्रयोग करते हैं. सुई वाली घड़ियों का डिजाइन एक समान होता है. इसलिए आपने सभी घड़ियों में एक चीज तो जरूर गौर की होगी. वो ये कि हर घड़ी में मिनट (Why minute hand is bigger than hour hand) वाली सुई बड़ी होती है और घंटे वाली सुई छोटी होती है. पर क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है?

बच्चों को काफी कम उम्र से घड़ी देखना सिखाया जाता है. सिखाते वक्त उन्हें घड़ी (Why hour hand is shorter than minute hand) की छोटी सुई और बड़ी सुई में फर्क करना सिखाया जाता है. धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है तो वो एक झटके में देखकर बता देते हैं कि समय क्या हुआ है. बड़े होते-होते लोग इतने पर्फेक्ट हो जाते हैं कि बिना नंबरों वाली घड़ियों में सिर्फ सुई की चाल देखकर बता देते हैं कि वक्त क्या हुआ है.

मिनट वाला कांटा क्यों होता है बड़ा

समय को आसान तरीके से बताने के लिए ही दोनों सुई के साइज में फर्क किया जाता है. मिनट वाली सुई का काम होता है अंकों के बीच के छोटे कदमों को नापना यानी मिनट. मिनट वाली सुई का काम है कि वो प्रत्येक मिनट की जानकारी दे. अगर वक्त हो रहा है 3 बजकर 47 मिनट तो घड़ी देखने वाले को पता होना चाहिए कि 47वां मिनट चल रहा है. उसे देखने के लिए मिनट वाला कांटा लंबा होता है जो ठीक मिनट की ओर इशारा करता है.

कभी स्पेस में बंदूक लेकर जाते थे रूसी अंतरिक्ष यात्री, अलग तरह से बनाया जाता था हथियार! कारण है चौंकाने वाला आगे देखें…

घंटे वाला कांटा क्यों होता है छोटा?

दूसरी ओर घंटे वाले कांटो को छोटा बनाने के दो कारण हैं. पहला ये कि उसे मिनट वाले कांटे से फर्क करने के लिए ही छोटा किया जाता है जिससे लोग कंफ्यूज ना हो जाएं. और दूसरा कारण ये है कि घंटे वाली सुई के कदम धीमे होते हैं. वो अगर दो अंकों के बीच भी होगी तो भी उसे देखकर समय का पता लगाया जा सकता है. घड़ी की छोटी सुई अगर 2 और 3 के बीच होगी तो भी लोग समझ जाएंगे कि 3 बजने वाला है. ये जरूरी नहीं है की कांटा किसी एक अंक पर ही हो. एक कारण ये भी होता है कि अगर घड़ी रुक जाती है तो घड़ी के बटन को घुमाकर मिनट वाले हाथ को घुमाया जाता है घंटे वाला हाथ साथ-साथ में चलता है. अगर मिनट वाला हाथ छोटा होता तो वो घंटे वाले कांटे से टकरा जाता और उसे आसानी से घुमाया नहीं जा सकता था.