अंडे देने के बाद खुद को ही क्यों खा जाते हैं Octopus? खौफनाक राज़ के बारे में नहीं जानते होंगे आप

दुनिया में बेहद विचित्र जीव पाए जाते हैं जिनको प्रकृति ने इतना अनोखा बनाया है कि जब उनके बारे में इंसानों को पता चलता है तो वो दंग हो जाते हैं. ऐसा ही एक जीव ऑक्टोपस भी होता है. समुद्र के गर्भ में रहने वाले इस जीव से जुड़े कई अजीबोगरीब फैक्ट्स फेमस हैं मगर आज हम आपको ऑक्टोपस (Why octopus eat themselves before eggs hatch) के एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है.

क्या आप जानते हैं कि अंडे देने के बाद ऑक्टोपस (octopus torture themselves) खुद को ही खा जाते हैं? जी हां, आपने सही पढ़ा. ये जीव अपनी ही जान ले लेता है. मगर इसके पीछे कारण क्या है? किसी भी जीव के लिए खुद से खुद को मार डालना बड़ी बात है. काफी वक्त तक वैज्ञानिक इस अजीबोगरीब (Weird fact about octopus) राज का पता लगाने में जुटे हुए थे. यूनिलैड वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अब इस राज से पर्दा उठ चुका है.

खुद के हाथ खाने लगते हैं ऑक्टोपस

जब ऑक्टोपस के बच्चे अंडे से निकलने वाले होते हैं तब उनकी मां खाना-पीना छोड़ देती है. इस तरह वो खुद को बर्बाद करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है. वो अपने आप को पत्थर से भिड़ाते हैं और अपनी चमड़ी को ही नोच-खंसोट लेते हैं. इसके साथ ही वो अपने हाथों को ही खा जाती हैं. इन सब चीजों के पीछे कारण है उनके अंदर होने वाले हॉर्मोनल बदलाव जो अंडे देने के बाद उनके शरीर में होते हैं.

शरीर में होते हैं केमिकल चेंज

साल 1977 में एक शोध हुआ था जिसमें बताया गया कि ऑक्टोपस की आंख के पास ऐसे ग्लैंड होते हैं जो खुद को खत्म करने की ये प्रक्रिया को करवाने के लिए जिम्मेदार हैं. ये ग्लैंड स्टेरॉइड हॉर्मोन बनाते हैं जो उन्हें मजबूर करता है कि वो अपने आप को ही टॉर्चर करें. अंडे देने के दौरान कई बदलाव आते हैं. पहला ये कि प्रेगनेनोलोन pregnenolone और प्रोजेस्टरॉन progesterone हॉर्मोन में बढ़ोतरी होती है जबकि 7-डीहाइड्रोकॉलेस्ट्रोल हॉर्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है. इन केमिकल चेंजेस के कारण ही ऑक्टोपस अपनी जान लेने पर उतारू रहते हैं. मगर वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि ऑक्टोपस को प्रकृति ने इस तरह का क्यों बनाया.