किसी से मिलते वक्त हाथ क्यों मिलाते हैं इंसान? सालों पुरानी है हाथ मिलाने की परंपरा

भारतीय संस्कृति में लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं. यानी अपने दोनों हाथों को साथ में जोड़कर प्रणाम करते हैं. मगर विदेशी संस्कृतियों में हाथ मिलाने (Why people shake hands) की परंपरा रही है. वैज्ञानिकों ने कई ऐसी रिसर्च की हैं जिसमें हाथ मिलाने की प्रक्रिया को गंदा माना गया है क्योंकि इससे लोगों के हाथों में बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं. कोरोना काल में तो किसी से हाथ मिलाना पाप की तरह माना जाता है. मगर सवाल ये उठता है कि आखिर हाथ मिलाने (Hand shake tradition) की परंपरा क्यों बनी और कब से इसकी शुरुआत हुई?

कब से शुरू हुई हाथ मिलाने की परंपरा?

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पुरातत्वविदों ने कई तरह के सामानों की खोज में बने चित्र के जरिए ये जाना कि प्राचीन ग्रीस (Hand shake tradition in ancient Greece) में करीब 5वीं सदी बीसी के दौरान हाथ मिलाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी. इतिहासकारों को प्राचीन पॉट जैसी कई चीजों में ऐसी तस्वीरें मिली थीं जिसमें लोग हाथ मिलाते नजर आ रहे थे. मगर फिर वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर हाथ मिलाकर ही क्यों एक दूसरे भेंट (Why we hand shake on meeting someone) करने की परंपरा शुरू हुई.

क्यों मिलाते हैं हाथ?

रिपोर्ट की मानें तो हाथ मिलाने की परंपरा तब से शुरू हुई जब लोग तलवरों से युद्ध लड़ा करते थे. आमतौर पर सैनिक अपने बाएं तरफ तलवारों को टांगे रहते थे और उसे निकालने के लिए अपना दांया हाथ इस्तेमाल करते थे. परंपरागत रूप से हाथ भी दांए हाथ से ही मिलाया जाता था. ये इस बात का प्रतीक होता था कि सैनिक शांति स्थापित करना चाहता है क्योंकि उसके हाथों में तलवार नहीं है. वो इससे ये दिखाना चाहते थे कि उनका हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा है इसलिए वो चालाकी में तलवार नहीं निकालेंगे. सामने वाला भी हाथ आगे बढ़ा देता था जिससे वो ये दर्शाता था कि उसे इस बात का भरोसा है कि पहला व्यक्ति चालाकी नहीं करेगा.

खेल में भी मिलाया जाता है हाथ

शिष्टाचार एक्सपर्ट विलियम हैंसन बताया कि हाथ मिलाने से दर्शाया जाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं. आज के वक्त में मार्शल आर्ट्स से जुड़े कई खेलों में भी लड़ाई से पहले हाथ रेफरी प्लेयर्स का हाथ मिलवाता है. ये इस बात का संकेत होता है कि दोनों के हाथ में कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें और दूसरा ये कि युद्ध से पहले वो ये बता सकें कि दोनों दोस्ताना व्यवहार रखकर ही एक दूसरे से लड़ेंगे.