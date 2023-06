अगर परफ्यूम नहीं है इंसानों के लिए खतरनाक, तो फिर प्लेन पर ले जाने से क्यों रोका जाता है? जान लीजिए कारण

परफ्यूम या डिओडोरेंट लगाना तो हर किसी को पसंद आता है. शरीर की बदबू से छुटकारा मिलता है और कई बार इंसान जब बेहतर स्मेल करता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत से लोगों के सामने बढ़ता है. डायरेक्ट स्किन पर लगाने से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आ सकते हैं पर कपड़े पर लगाया जाए तो परफ्यूम काफी काम की चीज साबित होता है. जब इसके इतने फायदे हैं तो फिर इसे प्लेन पर ले जाने से एयरलाइन कंपनियां क्यों रोकती हैं? आखिर परफ्यूम (Why perfumes not allowed in aeroplanes) में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे हवाईजहाज पर नहीं ले जाने दिया जाता!

आज हम आपको इसका राज बताने जा रहे हैं. दुनियाभर की एयरलाइन कंपनियां अपने नियम (Perfume deodorant rule in plane) बनाती हैं, देश के कानूनों का पालन करती हैं और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों को फॉलो करती हैं. इसके अनुसार वो परफ्यूम या डिओडोरेंट को कैबिन के अंदर लाने की अनुमति देती हैं या फिर उसे लाने से मना कर देती हैं.

कैबिन के अंदर परफ्यूम ले जाने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ होता है. (प्रतीकात्मक फोटो: canva)

इस वजह से नहीं ले जाने देते परफ्यूम

इसकी वजह ये है कि परफ्यूम अत्यंत ज्वलनशील वस्तु होती है. उसमें आग पकड़ने का खतरा बहुत ज्यादा होता है. आपने सोशल मीडिया पर एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोज में देखा होगा कि परफ्यूम को जलती आग पर स्प्रे करने से वो धधकती ज्वाला बन जाता है. बस यही कारण है कि उसे प्लेन में नहीं ले जाने दिया जाता. अगर किसी कारण से प्लेन में आग लग गई, तो परफ्यूम होने से वो बड़ा रूप ले सकती है. हालांकि, लगेज बैगेज में परफ्यूम ले जाने की अनुमति होती है.

अलग-अलग होते हैं एयरलाइन्स के नियम

इंडिगो जैसी एयरलाइन की वेबसाइट पर ये साफ लिखा है कि परफ्यूम ना ही चेक-इन बैगेज में ले जा सकते हैं और ना ही लगेज बैगेज में. जबकि विस्तारा पर लिखा है कि उसे दोनों में ले जाया जा सकता है पर उसकी मात्रा काफी कम होगी. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार ज्वलनशील वस्तुएं 2 किलो या लीटर से ज्यादा नहीं ले जा सकते वहीं प्रत्येक वस्तु का वजन 0.5 लीटर या 0.5 किलोग्राम तक होना चाहिए. एयर इंडिया ने भी अपने नियमों में ये साफ लिखा है कि ज्वलनशील पदार्थों को बेहद कम मात्रा में ले जाया जा सकता है. अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन (TSA 3-1-1 rule) ने परफ्यूम जैसे ज्वलनशील पदार्थों के लिए 3-1-1 का नियम बनाया है. इसके तहत परफ्यूम का लिक्विड या वजन 3.4 आउंस यानी 100 मिलिलीटर तक होना चाहिए. उन्हें 1 ही बैग में फिट होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, इसे क्वार्ट बैग कहते हैं. ऐसा सिर्फ 1 बैग आप अपने साथ कैबिन में ले जा सकते हैं. इसकी जांच आपको सिक्योरिटी जांच के दौरान करवानी पड़ेगी. अगर आइटम तय सीमा से बड़े होते हैं तो उन्हें लगेज चेकइन में डालना पड़ता है.