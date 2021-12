हवाई जहाज में पायलट और को-पायलट को क्यों खिलाया जाता है अलग-अलग खाना? जानें इसके पीछे का कारण

अगर आपने कभी हवाई जहाज में यात्रा की होगी तो ये गौर किया होगा कि एक प्लेन में दो पायलट्स (Pilots in Aeroplane) होते हैं. ट्रेन के ड्राइवर की ही तरह प्लेन में भी दो पायलट बैठाने का करण होता है यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा. पर क्या आप जानते हैं कि प्लेन के दोनों पायलट्स को एक ही खाना (Pilots served different foods in Plane) नहीं दिया जाता. उन्हें हमेशा ही अलग-अलग भोजन (Different meals for Pilot and Co-Pilot) दिया जाता है. इसके पीछे जो कारण वो काफी रोचक है.

साल 1984 में लंदन से न्यूयॉर्क के बीच चलने वाली कॉनकॉर्ड सुपरसॉनिक फ्लाइट पर चौंकाने वाली घटना घटी थी. फ्लाइट पर सवार 120 यात्री और क्रू के सभी सदस्यों को गंदा खाना खाने के चलते फूड पॉइजनिंग (food poisoning in aeroplane) हो गई थी. इसके बाद उन्हें बुखार, उल्टी, और डायरिया हो गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फूड पॉइजनिंग से एक शख्स की तो मौत भी हो गई थी. पायलट्स को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था. द टेलिग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश रेजिस्टर्ड एयरलाइन में साल 2009 में फूड पॉइजनिंग के 32 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 2007 में 39 मामले आए थे.

फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए देते हैं अलग खाना

ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिसमें प्लेन का खाना खाने के कारण लोगों को फूड पॉइजनिंग (Pilots Food Poisoning) की परेशानी हो गई है. इस समस्या से बचने के लिए अब बेहद सतर्क कदम उठाया जाता है. पायलट और को-पायलट को अलग-अलग खाना खिलाया जाता है जिससे अगर फूड पॉइजनिंग की नौबत भी आए तो दोनों में से एक पायलट सुरक्षित रहे.

कई एयरलाइन्स पायलट्स के लिए बनाती हैं अलग खाना

साल 2012 में सीएनएन द्वारा किए गए एक कोरियन पायलट के इंटरव्यू में भी इस बात का खुलासा हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक उसने बताया था कि दोनों पायलट को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए अलग-अलग खाना दिया जाता है. आमतौर पर पायलट को फर्स्ट क्लास का खाना दिया जाता है तो को पायलट को बिजनेस क्लास का खाना मुहैया कराया जाता है. यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो कई एयरलाइन्स कॉकपिट के क्रू के लिए पूरी तरह से अलग खाना बनाती हैं. पायलट को अलग से उनका खाना एयरलाइन की तरफ से दिया जाता है जो यात्रियों के खाने से अलग और सादा होता है.