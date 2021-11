चौकोर डिब्बे में ही क्यों मिलता है गोल पिज्जा? कट्टर फास्ट फूड प्रेमियों को भी नहीं पता होगा इसका जवाब

बच्चे से लेकर बूढ़े तक पिज्जा खाने के शौकीन होते हैं. वक्त के साथ पिज्जा का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है. ये पेट भरने का आसान तरीका है जो आपके मोबाइल के कुछ क्लिक्स पर आपके पास हाजिर हो सकता है. फास्ट फूड के चाहने वालों के लिए पिज्जा सबसे फेवरेट खाना होता है मगर इस व्यंजन से जुड़ा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उन्हें भी ठीक से नहीं पता होगा. क्या आप बता सकते हैं कि गोल पिज्जा चौकोर डिब्बे (Why Round Pizza Sold in Square Box) में क्यों मिलता है?

मुमकिन है कि आपको इसका जवाब ना पता हो. तो चलिए आपकी जानकारी को बढ़ाते हुए बताते हैं कि इसके पीछे क्या खास कारण है. इसका जवाब पिज्जा में नहीं, पिज्जा के डिब्बे (Pizza Box Expense) को बनाने के तरीके में छुपा हुआ है. दरअसल, चौकोर डिब्बे बनाना आसान होता है और उनके निर्माण में खर्च कम आता है. उनको बनाने में सिर्फ कार्डबोर्ड के एक शीट की जरूरत पड़ती है.

पिज्जा को ही क्यों नहीं बनाया जाता चौकोर? (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोल डिब्बे में इसलिए नहीं पैक होता पिज्जा

गोल डिब्बे को बनाने में एक से ज्यादा पीस की जरूरत पड़ती है. यही नहीं, गोल डिब्बों (Why Pizza Boxes are not Round?) को रखने में सहूलियत नहीं होती जितना चौकोर डिब्बों को. वो इसलिए क्योंकि फ्रिज के लेकर अवन तक चौकोर कोनों वाले होते हैं, यही नहीं, शेल्फ के कोने भी चौकोर होते हैं. इसलिए चौकोर डिब्बे बहुत हिसाब से फिट हो जाते हैं. कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि पिज्जा अगर गोल होता है, और डिब्बा चौकोर, और गोल डिब्बे काम के नहीं होते, तो फिर पिज्जा को ही चौकोर (Why Pizzas not made square) क्यों नहीं बना दिया जाता? इसके पीछे कारण ये है कि पिज्जा का डो गोल बनाने से वो एक समान फैलता है और पकाने पर चारों ओर से एक बराबर ही पकता है. इसलिए पिज्जा किसी एक तरफ से ज्यादा पका और कच्चा नहीं रहता.

पिज्जा को क्यों त्रिकोण में काटते हैं?

डिब्बे और पिज्जा के शेप के बाद अब पिज्जा के हिस्से के शेप पर भी सवाल खड़ा होता है कि उसे क्यों नहीं चौकोर में काटते? (Why Pizza slices cut in triangle) इसका आसान सा जवाब ये है कि गोल चीज को बराबरी से काटने का एक मात्र उपाय यही है कि उसे छोटे-छोटे त्रिकोण में ही काटा जाए. कई जगहों पर पिज्जा को स्क्वायर भी काटा जाता है. मगर वो तब जब पिज्जा का आकार काफी बड़ा हो.