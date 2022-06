खेलते वक्त च्युइंग गम क्यों चबाते हैं खिलाड़ी? नहीं जानते होंगे प्लेयर्स से जुड़ा ये बड़ा राज

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, आपने खिलाड़ियों को खेल के मैदान पर च्युइंग गम चबाते हुए तो जरूरी देखा होगा. ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, अन्य स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों पर लागू होती है. बास्केटबॉल या फुटबॉल प्येयर्स भी खेलते वक्त च्युइंग गम जरूर चबाते हैं. तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो खेलते समय क्यों च्युइंग गम (Why athletes chew gum while playing) चबा रहे हैं?

खेल में चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, चाहे खिलाड़ी किसी भी जिम्मेदारी को क्यों ना निभा रहा हो, मगर हार जीत की टेंशन के बीच खिलाड़ी आपको च्युइंग गम चबाते (why players chew gum during sports) दिख जाएंगे. गम चबाना कोई स्टाइल या खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए नहीं किया जाता. इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. आसान शब्दों में समझना हो तो जान लीजिए कि खिलाड़ी खेल के दौरान अपना फोकस बढ़ाने के लिए च्युइंग गम खाते हैं. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि च्युइंग गम खाने से खिलाड़ियों (how chewing gum helps players during match) का फोकस कैसे बढ़ता है.

च्युइंग गम चबाने के ये हैं फायदे

जब प्लेयर च्युइंग गम चबाते हैं तब उनके मुंह में स्वाद पहचानने वाले रिसेप्टर्स और जबड़े का दबाव दिमाग को सिग्नल भेजते हैं. इन सिग्नलों को दिमाग प्रोसेस करता है और इस तरह वो एलर्ट मोड में चला जाता है. ऐसे में दिमाग बारीकियों पर ज्यादा फोक करने लगता है. अब जब दिमाग की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ऐसे में उसे ज्यादा खून की जरूरत पड़ती है. तब दिमाग में खून का बहाव बढ़ जाता है. इससे दिल को ज्यादा तेज धड़कना पड़ता है और इस तरह मांसपेशियों तक भी खून का बहाव बढ़ जाता है. इस तरह च्युइंग गम खाने से दिमाग का फोकस भी बढ़ता है और शरीर में खून का बहाव भी बढ़ जाता है जिससे खिलाड़ी अपने गेम को बेहतर तरह से खेल सकता है.

तेज चबाने से बढ़ता है फोकस

अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ज्यादा तेज च्युइंग गम चबाने से फोकस का लेवल भी ज्यादा होता है? जी हां, ये बात कुछ हद तक सही है. गम को ज्यादा तेज चबाने से खिलाड़ी का अटेंशन बढ़ता है वहीं अगर गम को धीरे चबाया जाए तो कम फोकस बढ़ता है. इसी तरह जिन च्युइंग गम में स्वाद होता है उन्हें चबाना ज्यादा फायदेमंद होता है. इस वजह से आप लगभग हर स्पोर्ट में खिलाड़ियों को च्युइंग गम चबाते हुए देखेंगे. उसे चबाने से वो ज्यादा तेज सोचते हैं और उनके रीफलेक्स तेज हो जाते हैं.