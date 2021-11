ट्रेन हो या कार, रोकने के लिए क्यों इस्तेमाल होता है लाल रंग? जानें क्या है वैज्ञानिक कारण

सड़क पर चल रही तेज रफ्तार कार को या तो भयंकर ट्रैफिक रोक सकता है या फिर ट्रैफिक सिग्नल की लाल लाइट. रेड सिग्नल का खौफ लोगों में होना स्वभाविक होता है क्योंकि सिग्नल तोड़ने पर फाइन भरना पड़ता है. वहीं कई डिब्बों की लंबी सी ट्रेन को भी पटरी के बगल में लगी एक छोटी सी लाल लाइट रोक देती है. अगर उस लाइट का पालन नहीं किया जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लाल रंग ही क्यों ट्रेनों या बसों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? (Why Red Colour is used to stop traffic?) क्यों नहीं इसके लिए नीला, बैंगनी, नारंगी आदी जैसे रंगों को उपयोग होता है?

ये सवाल आमतौर पर कई लोगों के मन में आता है पर लोग इसके बारे में कम ही जानते हैं. दरअसल, ये बच्चों की साइंस बुक से जुड़ा सवाल है जिसे हम बचपन में पढ़ते तो हैं मगर रियल लाइफ में भूल जाते हैं. लाल रंग एक लौता ऐसा कलर है जो काफी दूर (Why Red Colour Visible From Long Distance) से भी नजर आ जाता है. अब आप कहेंगे कि सिर्फ लाल रंग ही क्यों दूर से दिखता है. तो इसके पीछे का कारण है रंगों की तरंग दैर्ध्य (wavelength).

लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. (प्रतीकात्मक फोटो)

क्या होती है वेवलेंथ?

आसान भाषा में समझें तो वेवलेंथ तरंगों के बीच की दूरी होती है. जैसा की हम जानते हैं कि इंद्रधनुष के 7 रंगों (7 Colours of Rainbow) से प्रकाश बनता है. इन सात रंगों की वेवलेंथ अलग-अलग होती है. जिस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होगी वो कम दूरी तक नजर आएगा. जैसे वायलेट रंग की वेवलेंथ 400-420 नैनोमीटर होती है. अगर आप इंद्रधनुष के रंगों को ध्यान में रखें तो उनकी शुरुआत वायलेट रंग से होती है और आखिरी में लाल यानी रेड कलर आता है. इन रंगों की वेवलेंथ भी कम से ज्यादा होती है. जैसे वायलट सबसे कम और रेड सबसे ज्यादा (Red colour has maximum wavelength) जिसकी वेवलेंथ है 620-780 नैनोमीटर. इस वजह से लाल रंग हवा में मौजूद धूल और दूसरे छोटे कणों के कारण फैलता नहीं है. यही वजह है कि लाल रंग काफी दूरी से भी नजर आ जाता है.

ट्रेनों को रोकने के लिए भी लाल रंग का ही इस्तेमाल होता है. (प्रतीकात्मक फोटो)

सड़क, पटरी और हवाई पट्टियों पर इस्तेमाल होती है लाल लाइट

अब जब आपको पता चल चुका है कि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इस वजह से ये रंग आसानी से दिख जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रैफिक को रोकने के लिए क्यों लाल रंग का इस्तेमाल होता है. सड़की की ट्रैफिक लाइट ही नहीं, रेल की पटरियों और हवाई अड्डों पर भी लाल रंग हर जगह उपयोग होता है. एम्बुलेंस, पुलिस, फायरब्रिगेड आदि जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए भी लाल रंग ही इस्तेमाल किया जाता है. यही नहीं, लाल रंग को खतरे का निशान भी बनाया गया है क्योंकि आसानी से दिखने के कारण सबसे पहले किसी का भी ध्यान इस रंग पर जाता है.