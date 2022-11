समय के साथ छोटी क्यों होती जा रही है गैंडों की सींघ? शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला दावा

प्रकृति ने कई तरह के विचित्र जीवों को बनाया है जो एक दूसरे से बेहद अलग होते हैं. किसी का आकार, किसी की उड़ने की शक्ति, किसी के पैर तो किसी के अंदर का जहर, ये सारे फैक्टर इन जीनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं. इंसान ने लंबे वक्त से इन जीवों का इस्तेमाल इनकी इन्हीं विशेषताओं की वजह से किया है. ये इस्तेमाल कभी सकारात्मक रूप में हुए हैं तो अधिकतर नकारात्मक रूप में हुए हैं. इसी तरह इंसानों ने गैंडे (rhino horns become shorter) जैसे जीव का भी इस्तेमाल किया है, पर वो उनके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए हमेशा रहा है.

गैंडों की सींघ (Why rhino horns reducing with time) की तस्करी कर दी जाती है जिसे काफी ज्यादा कीमत में बेचा जाता है. इस कारण से सिर्फ गैंडे विलुप्त होने के कगार पर ही नहीं हैं, बल्कि उनमें एक बड़ा बदलाव भी हो रहा है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अपनी एक स्टडी में बताया है. द गार्जियन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी (University of Helsinki) के पीएचडी छात्र और गैंडों पर की गई इस ताजा रिसर्च के पहले ऑथर ऑस्कर विलसन (Oscar Wilson) ने बताया है कि समय के साथ राइनों की सींघ छोटी होती जा रही है.

समय के साथ छोटी हो रही गैंडों की सींघ

इस रिसर्च में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि गैंडों की प्रजाति में तेजी से बदलाव आ रहे हैं जिससे उनकी सींघ पहले की तुलना में काफी छोटी हो गई है. शिकारी और जानवरों के तस्कर ऐसे ही गैंडों को शिकार बनाते हैं जिनकी सींघ बड़ी होती है. बड़ी सींघ की बाजार में कीमत ज्यादा होती है और इन्हें आमतौर पर चीन और वियतनाम जैसे देशों में पारंपरिक औषधियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बंदूक की गोली की तरह ये मछली करती है पानी का इस्तेमाल, बेहद अलग है शिकार करने का तरीका! आगे देखें…

रिसर्च से पता चली सींघ के घटने की वजह

विलसन और उनकी टीम के द्वारा की गई इस रिसर्च में 80 राइनो की फोटो के सींघ की जांच की गई और उनके एवरेज साइज का अंदाजा लगाया गया. उनके अनुसार काले और सफेद राइनो के सींघ सबसे बड़े हुआ करते थे वहीं सुमात्रा के राइनो के सींघ छोटे होते थे. पर इस शोध से पता चला कि राइनो की सभी प्रजाति के सींघ का आकार अब छोटा होने लगा है. शोधकर्ताओं ने बताया कि बड़ी सींघ वाले राइनो को सींघ के लिए मार दिया जाता है ऐसे में छोटी सींघ वाले ही राइनो बचते हैं जो अपनी आबादी बढ़ाते हैं. इस तरह छोटी सींघ उनकी आगे आने वाली पीढ़ी में भी बढ़ रही है और इस तरह साइज छोटा हो रहा है. यानी अब गैंडों में विकासवादी परिवर्तन हो रहा है जिससे उनकी सींघ छोटी ही होने लगी है.