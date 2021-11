कुछ देशों में राइट तो कुछ में रोड के लेफ्ट साइड क्यों चलाते हैं कार? बेहद रोचक है इसका कारण

दुनिया के कई देशों में लोग सड़क की बाईं (Why Some Countries Drive on Left) ओर गाड़ी चलाते हैं जबकि कुछ में दाईं (Why Some Countries Drive on Right?) ओर गाड़ी चलाई जाती है. पर क्या आपको इसका जवाब पता है कि गाड़ी चलाने को लेकर ये फर्क क्यों होता है? रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 35 फीसदी आबादी बाईं ओर गाड़ी चलाती है. इनमें से अधिकतर लोग उन देशों में रहते हैं जो पुराने वक्त में ब्रिटिश कॉलोनियां रही हैं. ब्रिटिश काल से ही बाईं तरफ चलने का प्रचलन रहा है और इसके पीछे का कारण भी हैरान करने वाला है.