कीबोर्ड पर L शेप का क्यों होता है एंटर, स्पेसबार क्यों होता है लंबा? ऐसे आकार के पीछे होता है खास कारण

आज के समय में बच्चों को काफी कम उम्र से कंप्यूटर और उससे जुड़े कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दे दी जाती है. बड़े होते-होते लोग कंप्यूटर-लैपटॉप आदि के जानकार हो जाते हैं. मगर कंप्यूटर इंजीनियर्स को छोड़ दें तो ऐसे बहुत से आम लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर या उसके कंपोनेंट्स से जुड़ी कई बातें नहीं पता होतीं. इसी तरह का एक फैक्ट कंप्यूटर के कीबोर्ड से जुड़ा हुआ है. क्या आपने कभी गौर किया है कि कीबोर्ड के सारे बटन्स में सबसे बड़ा स्पेसबार (Why spacebar is long on keyboard) होता है और सबसे अलग डिजाइन का बटन एंटर (Why Enter button is L shape) होता है? आज हम आपको इनके विचित्र शेप का कारण बताएंगे.

स्पेसबार का बटन सबसे लंबा क्यों होता है, जानिए. (फोटो: Canva)

कीबोर्ड से जुड़े ऐसे कई फैक्ट्स (Facts about keyboard) हैं जो काफी अनोखे हैं. आपने गौर किया होगा कि कीबोर्ड के बटन अक्षरों के बढ़ते या घटने क्रम में नहीं होते हैं. वो ऊपर-नीचे होते हैं. इन्हें क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं क्योंकि QWERTY अक्षर एक ही लाइन में होते हैं. इसका प्रमुख कारण है कि कीबोर्ड पर टाइपिंग करना आसान होता है, इसलिए इन्हें अलग-अलग जगहों पर प्लेस किया जाता है.

एंटर को कंप्यूटर के कीबोर्ड में L शेप का बनाया जाता था. (फोटो: Canva)

स्पेसबार क्यों होता है लंबा

अब आते हैं स्पेसबार पर. कोरा वेबसाइट के अनुसार टाइप करते वक्त पूरे कीबोर्ड में जिस बटन को सबसे ज्यादा बार दबाया जाता है, वो एक स्पेसबार है. हर शब्द के बाद स्पेस देना पड़ता है, ऐसे में टाइपिस्ट उसे बार-बार प्रेस करता है. टाइपिंग के दौरान ये मुमकिन नहीं हो पाता कि कि हर बार स्पेसबार को एक ही हाथ की उंगली से दबाया जाए, ऐसे में उसे दोनों हाथ के अंगूठों से दबाने में सहूलियत हो, इसलिए उसका आकार बड़ा कर देते हैं. बड़े आकार से टाइपिंग की स्पीड फास्ट हो जाती है. कीबोर्ड, पुराने टाइपराइटर को देखकर ही बनाया गया है. उसमें भी स्पेसबार का बटन बड़ा हुआ करता था.

पक्षियों से स्तनधारियों में फैल रहा है ये खतरनाक वायरस, इंसानों को भी बड़ा खतरा! नहीं बनी है वैक्सीन आगे देखें…

L शेप का क्यों होता है एंटर बटन?

अब बात करते हैं एंटर बटन की. कोरा के अनुसार एंटर बटन का भी प्रयोग कई बार, अलग-अलग कमांड देने में होते हैं. ऐसे में उसका साइज बड़ा कर देते हैं जिससे अक्षरों के बटन से बिना उंगली हटाए, सबसे छोटी उंगली को कुछ ही दूर बढ़ाकर उसे प्रेस किया जा सकते. अब अगर उंगलियां अक्षरों की ऊपरी लकीर पर हों, बीच की लकीर पर हों या निचली लकीर पर हों, एंटर को आसानी से प्रेस किया जा सकता है.