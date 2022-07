कार के टायरों में लगा होता है रबर तो ट्रेन के पहियों में क्यों नहीं? अलग होने के पीछे होता है बड़ा कारण

कार चाहे किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, उसके टायर एक तरह के होते हैं. उनके रिम के ऊपर अमूमन काले रंग का रब चढ़ा रहता है, लेकिन अगर आपने कभी ट्रेन के टायरों को देखा होगा तो जरूर गौर किया होगा कि उनपर किसी भी तरह का रबर (Why cars have rubber tyres but trains don’t) नहीं होता, वो सिर्फ लोहे के रिम पर चलते हैं. कार के टायरों के रबर को हटा दें तो अंदर मौजूद गोल धातु वैसा ही दिखता है जैसा ट्रेन का टायर होता है. तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों के टायर (why train wheels and car wheels are different) इतने अलग क्यों होते हैं और अगर ट्रेन के व्हील मेटल के होते हैं तो कार के पहिए रबर के क्यों?

कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, साइकल, मोटरलाइकल, रिक्शा आदि जैसे जितने भी वाहन होते हैं, उन सबके पहियों (why train tyres are metal but car tyres are rubber) पर रबर लगा होता है. मगर ट्रेन, या मेट्रो जैसे वाहनों के पहियों पर रबर नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर विज्ञान के पास है. साइंस एबीसी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कई कारकों पर ये निर्भर करता है कि टायर पर रबर होगा या नहीं. मगर इनमें से सबसे प्रमुख हैं, घर्षण (Friction), स्पीड और वो सतह जिसपर गाड़ी चल रही है.

ट्रेन में क्यों होते हैं मेटल टायर?

ट्रेन बेहद भारी होती है, तेज गति से चलती है और लंबी दूरी तय करती है. ऐसे में उसके पहिए इस तरह के होने चाहिए जो ऊपर बताए गए तीनों प्रमुख कारकों के अनुसार हों. ट्रेन की पटरी और पहिए मेटल से बनाए जाते हैं. पटरी में ना ही कोई छेद होता है ना ही किसी तरह का उभार. इस वजह से जब दोनों की सतह आपस में टकराती है तो फ्रिक्शन बेहद कम हो जाता है. इससे ट्रेन तेज गति से चलती है. गति भी तभी हासिल हो पाती है जब फ्रिक्शन सबसे कम होता है. अब ऐसे में रबर टायर का उपयोग इसलिए ट्रेनों में नहीं हो सकता क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है. ट्रेनों को अचानक तो रुकना नहीं होता. वो एक ही दिशा में, तेज गति से चलती हैं. इसलिए रबर टायर उपयोग नहीं करते. रबर टायरों में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है. अगर उन्हें ट्रेन में लगाया जाए तो इंजन का पूरा जोर टायरों को घुमाने में जाएगा. इससे ट्रेन का वजन भी ज्यादा मेहसूस होने लगेगा. ज्यादा फ्रिक्शन से टायरों में आग पकड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है.

कार में क्यों होते हैं रबर टायर?

कारों में रबर टायर इसी वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि उन्हें सड़कों पर अचानक से रुकना पड़ता है. ट्रैफिक में तो गाड़ी को और भी ज्यादा रुक-रुककर चलाया जाता है. इसके अलावा कार को कई बार हमें उबड़-खाबड़ रस्तों पर भी चलाना पड़ता है. ऐसे में कार संतुलन खो ना दे, इसके लिए रबर लगाए जाते हैं क्योंकि रबर टायर ही ज्यादा फ्रिक्शन और ग्रिप देते हैं.