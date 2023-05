ट्रक के कुछ टायर हवा में क्यों रहते हैं? टांगने की जगह हटाए क्यों नहीं जाते? नहीं जानते होंगे सही जवाब

आपने सड़कों पर ट्रकों को सरपट दौड़ते तो जरूर देखा होगा. बहुत सी ट्रकों में 4 ही पहिए होते हैं जैसे अन्य गाड़ियों में होते हैं पर कुछ ट्रक ज्यादा भारी सामान ढोने के लिए बनाई जाती हैं. यही वजह है कि इन ट्रकों में 4 नहीं, कई बार 8 या 16 पहिए लगे होते हैं. आपने ऐसे ट्रकों को भी देखा होगा और उनके द्वारा माल लाने-ले जाने की प्रक्रिया से भी वाकिफ होंगे. पर क्या आपने कभी ट्रकों (Floating wheels in trucks) में लगे एक्स्ट्रा टायरों को देखा है? आज हम आपको इन्हीं एक्स्ट्रा टायरों (why truck tyres in air) का राज बताने जा रहे हैं.

ट्रकों में ज्यादा वजन लादने के लिए ज्यादा एक्सल की जरूरत पड़ती है. (फोटो: Quora)

तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि कुछ ट्रकों में टायर हवा में उठे रहते हैं. वो अन्य टायरों की तरह जमीन पर नहीं चलते. अब अगर टायर को जमीन पर नहीं चलाना है, तो उसे वहां लगाने का क्या मतलब, फिर तो उसे पूरी तरह वहां से हटा ही देना चाहिए! आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे पर टायरों को हवा में रखने के पीछे खास कारण होता है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बनाए जाते हैं.

एक्सल वो रॉड होता है जिससे पहिए जुड़े होते हैं. (फोटो: Canva)

हवा में क्यों लटके रहते हैं कुछ ट्रकों के पहिए?

इन पहियों को लिफ्ट एक्सल (Lift Axles) या ड्रॉप एक्सल (Drop Axles) कहते हैं. पहले एक्सल समझ लीजिए. गाड़ियों में दोनों तरफ पहिए होते हैं जो एक मोटे रॉड जैसी वस्तु से जुड़े होते हैं. जब ये घूमता है तो पहिए घूमते हैं. इन्हें एक्सल कहते हैं जो दो टायरों को साथ में जोड़ते हैं. अब एक्सल से आप समझ गए होंगे कि हवा में लटके टायरों को ड्रॉप एक्सल क्यों कहते हैं. जब ट्रक चालक को उन पहियों की जरूरत पड़ती है, तो एक बटन दबाकर उन्हें नीचे गिरा लिया जाता है और वो भी अन्य टायरों के साथ चलने लगते हैं. जब उनका काम ख्तम हो जाता है तो उन्हें दोबारा ऊपर कर लिया जाता है. पर उन्हें हर वक्त नीचे, जमीन पर क्यों नहीं चलवाया जाता?

इस वजह से ऊपर-नीचे किए जाते हैं टायर

ट्रक में जितने ज्यादा एक्सल होंगे, वो उतना ज्यादा वजन उठा सकता है पर ज्यादा एक्सल होने की वजह से ट्रक के चलने की गति और आसान मूवमेंट की क्षमता कम हो जाती है. ज्यादा पहिए होंगे तो उनके मेंटेनेंस का खर्च भी ज्यादा आएगा. ऐसे में जब ट्रक पर ज्यादा वजन लादा जाता है, तब उस एक्सेल को नीचे कर दिया जाता है. जब वजन कम होता है तो एक्सेल को उठा दिया जाात है जिससे टायर ना घिसे और लंबे वक्त तक चले.