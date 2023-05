Why TV Screen is Black: टीवी बंद होने पर काली क्यों हो जाती है, सफेद, पीली या नीली क्यों नहीं? ये है वजह

बच्चे हों या बूढ़े, टीवी देखने का शौक हर किसी को होता है. लोग घंटों टीवी देखने में बिता देते हैं. पर इतना टीवी देखने के बावजूद वो उससे जुड़े एक ऐसे तथ्य से अंजाने हैं जिसे उन्होंने लगभग हर रोज गौर से देखा होगा पर उसका कारण नहीं जानते होंगे. आपकी टीवी, जो आपको तरह-तरह के रंग दिखाती है, बंद होते ही वो काली क्यों हो जाती है? क्या आपने कभी ये गौर किया है कि टीवी (Why TV screen is black after closing) बंद होने पर काली ही क्यों होती है, सफेद, पीली या नीली क्यों नहीं होती?

इसी रहस्य का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं. टीवी (Why screen looks black when switched off) रोज देखते वक्त आपने ये जरूर पाया होगा कि जब उसे बंद किया जाता है तो वो काली हो जाती है. सोशल मीडिया साइट कोरा पर ये सवाल पूछा गया जिसका जवाब लोगों ने दिया है. कोरा पर आम लोग सवाल पूछते हैं और आम लोग ही उसके जवाब देते हैं, जरूरी नहीं कि वो उस विषय के विशेषज्ञ हों. ऐसे में जो भी जवाब दिए गए हैं, हम उनके सही होने का दावा नहीं कर रहे हैं.

ऑफ करने पर टीवी स्क्रीन काली क्यों हो जाती है? (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

जब एक स्क्रीन बंद हो जाती है, तो यह आमतौर पर काली दिखाई देती है क्योंकि डिस्प्ले को रोशन करने वाली बैकलाइट बंद हो जाती है. बंद होने पर कुछ स्क्रीन में अन्य रंग हो सकते हैं, जैसे नीला या लाल रंग, लेकिन यह आमतौर पर डिवाइस पर एक विशिष्ट सेटिंग या सुविधा का परिणाम होता है. स्क्रीन बंद होने पर काले रंग के बजाय अन्य रंग होने के लिए, यह डिवाइस और उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है.

कई डिवाइस देते हैं रंग बदलने का विकल्प

कुछ डिवाइस आपको स्क्रीन के बंद होने पर उसका रंग बदलने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेटिंग्स को समायोजित करने या किसी तृतीय-पक्ष ऐप को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी. यह भी संभव है कि कुछ उपकरणों में यह सुविधा बिल्कुल न हो. ये सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए डिवाइस मैनुअल की जांच करना या निर्माता से संपर्क करना सबसे अच्छा विकल्प होता है.

'सुअर' से 'काला बकरा' तक, भारत में हैं अजीबोगरीब नाम की जगह आगे देखें…

स्क्रीन की वजह होता है ऐसा

लोगों ने जवाब में बताया कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाली स्क्रीनें बंद होने पर प्रकाश उत्पन्न करना बंद कर देती हैं. ये सीआरटी, ओएलईडी, और प्लाज़्मा स्क्रीन के बारे में सच है जो सीधे पिक्सेल से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और एलसीडी जहां प्रकाश बैकलाइट से आता है. तो स्क्रीन स्वाभाविक रूप से काली हो जाती है. इसके अलावा, इस तरह की डिजाइन वाली स्क्रीन में अक्सर उनके सामने की लेयर के रूप में एक गहरे रंग की कांच की लेयर होती है, या फिर काला पेंट होता है जो एक्टिव पिक्सल को सराउंड करता है. ये रोशनी वाले कमरे में कंट्रास्ट बढ़ाने में काम आता है. इसी की वजह से बंद होने पर ये काला नजर आता है.