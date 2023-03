पानी की टंकियां गोल और काली ही क्यों होती हैं? ऊपर क्यों बनी रहती हैं पट्टियां? जान लीजिए जवाब

एक वक्त था जब लोगों को कुएं से पानी भरकर हर रोज लाना पड़ता था. धीरे-धीरे घरों के बाहर हैंड पंप लग गए और लोग बाल्टियों में या अन्य बर्तनों में पानी भरकर रखने लगे. फिर लोगों ने टंकियां बनवाना शुरू कर दीं. सीमेंट वाली टंकी से होते हुए अब लोग पीवीसी या प्लास्टिक की बनी टंकियों को ही घर की छतों पर लगावाना पसंद करते हैं. पर इन टंकियों की कुछ कॉमन बाते हैं जो आप लगभग हर टंकी में नोटिस करेंगे. पहला ये कि आमतौर पर ये टंकियां काली होती हैं, हालांकि, मार्केट में सफेद, नीली और हरी टंकियां भी आसानी से मिल जाती हैं पर काली टंकी पुराने वक्त से ज्यादा चलन में है. दूसरी बात ये कि इनका शेप बेलनाकार (Cylindrical shape water tank) होता है और इनके ऊपर पट्टियां बनी होती हैं. क्या आप इन सभी विशेषताओं का कारण जानते हैं?

बेलनाकार क्यों होती है टंकी?

आज हम आपको पानी की टंकी (Why water tank in round) से जुड़े ऐसे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, जो कभी न कभी आपके मन में भी जरूर आए होंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पानी की टंकियां गोल या बेलनाकार ही क्यों होती हैं, चौकोर क्यों नहीं! इसके पीछे कई कारण हैं, पर सबसे प्रमुख कारण है पानी का दबाव. जब पानी टंकी में होता है तो वो चारों ओर से टंकी पर प्रेशर डालता है. अगर टंकी गोल या बेलनाकार होगी, तो ये दबाव पूरी टंकी पर बंट जाएगा और किसी एक भाग पर ज्यादा और दूसरे पर कम नहीं लगेगा. दूसरा कारण ये है कि गोल टंकियों को साफ करना आसान होता है. इसके अलावा गोल टंकियों को बनाना आसान होता है और कम खर्चीला भी. टंकियां पीवीसी से बनती हैं, इसलिए बेलनाकार रूप देने में वो टूटती नहीं हैं, वहीं अगर उन्हें चौकोर डिजाइन दिया जाए तो उनके टूटने के आसार होते हैं.

पानी की टंकियों का शेप, रंग और उनपर बनी पट्टियां एक जैसी ही होती हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

काले रंग की ही क्यों होती है पानी की टंकी?

अब आपको बताते हैं कि टंकी का रंग (Why water tank is black in colour) अधिकतर काला ही क्यों होता है. ऐसा नहीं है कि दूसरे रंगों की टंकियां मार्केट में उपलब्ध नहीं होती हैं. सफेद, नीली, हरी जैसे कई रंगों की टंकियां आने लगी हैं पर पुराने वक्त से काली टंकियां ही ज्यादा नजर में आती हैं. इसके पीछे कारण ये है कि जब पानी ज्यादा दिनों तक रुका रहता है तो धूप के संपर्क में आने से उसमें काई जमने लगती है, जिस प्रकार तालाबों में जमती है. पर काली टंकी होने से काई जमने की प्रक्रिया काफी हद तक धीमी पड़ जाती है. दरअसल, काला रंग सबसे ज्यादा लाइट को सोखता है. ऐसे में टंकी का रंग धूप की किरणों को सोख लेता है, जिससे काई उस गति से नहीं जम पाती जितनी दूसरे रंग की टंकियों में जमती है. हालांकि, इसका नुकसान ये हो जाता है कि टंकी ज्यादा गर्म हो जाती है, उसके फटने का और पानी के अत्याधिक गर्म होने का भी खतरा बढ़ जाता है. रंगीन टैंकों का इस्तेमाल अब इसलिए ज्यादा होने लगा है क्योंकि घर की टंकियों में पानी ज्यादा देर रुकता नहीं, घरवाले उसे रोज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अक्सर ताजा पानी भरता रहता है.

टंकियों पर क्यों बनी होती हैं पट्टियां?

अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर कि पानी की टंकियों में पट्टियां (Why lines are made on water tank) या लाइनें क्यों बनी होती हैं. इन पट्टियों का काम टंकी को मजबूत बनाना होता है. जैसा हमने पहले बताया कि टंकियां प्लास्टिक से बनती हैं और धूप में रहती हैं. ऐसे में उनके फटने का खतरा रहता है. पर इन टंकियों से उन्हें मजबूती मिलती है और बाहरी सपोर्ट मिलता है, जिससे धूप के कारण टंकियां ना ज्यादा फूलती हैं और अंदर से पानी का दबाव भी उन्हें तोड़ नहीं पाता.