बोलने से पहले अपनी ही बात कैसे भूल जाते हैं लोग? अगर आपके साथ भी होता है ऐसा तो जान लीजिए कारण

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से कोई बात (Why humans forget what they were going to say) कहने वाले हों मगर बात शुरू करने से पहले भूल गए हों कि आपको कहना क्या था? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम से एक कमरे में गए हों मगर वहां जाते ही भूल गए हों कि आप कमरे में क्यों गए थे? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पूरी तरह नॉर्मल हैं. आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इंसान अचानक अपनी ही बात कैसे भूल जाते हैं.

आसान शब्दों में वैज्ञानिक इस परिस्थिति को डुअल टास्किंग (Dual tasking) का नतीजा कहते हैं. डुअल टास्किंग का अर्थ होता है एक बार में दो अलग-अलग कार्य करना. जब इंसान की उम्र कम होती है तब उसका दिमाग भी उतनी तेजी से नहीं चल पाता जितना बड़ों का चलता है. ऐसे में उसके लिए एक बारे में दो कार्य करना मुश्किल होता है. जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, डुअल टास्किंग (how to do dual tasking) करना उसके लिए आसान हो जाता है.

डुअल टास्किंग के चलते होता है ऐसा

दिमाग यूं तो कई पावरफुल कंप्यूटर्स से भी चतुर है मगर उसकी भी एक क्षमता है. ऐसे में जब वो एक बार में कई टास्क करता है तो गैर जरूरी बातों को कुछ पल के लिए भुला देता है. आपने गौर किया होगा कि कई बार आप बातें करते-करते सड़क पार कर लेते हैं या फिर गाना सुनते-सुनते गणित के सवाल हल करते हैं. इन दोनों ही परिस्थितियों में दिमाग एक बार में दो काम कर रहा है. कई लोग दो से ज्यादा काम एक बारे में कर लेते हैं. मगर ऐसी स्थिति में दिमाग कुछ बातें भूलने लगता है.

गैर जरूरी बातों को भुला देता है दिमाग

अगर हम कोई बात बोलने से पहले डुअल टास्किंग कर रहे होंगे तो हमारा दिमाग उन कामों में ज्यादा लग जाएगा और वो बात को कुछ पल के लिए भुला देगा. ये भी हो सकता कि आपने कुछ बोलने का सोचा हो मगर आप किसी और की बात सुन रहे हों, ऐसे में आप आपनी बात भूल जाते हैं. कमरे में जाकर काम को भूल जाना भी इसी का कारण है. जब दिमाग में कई बातें एक साथ चल रही होती हैं, तब इंसान वो काम भूल जाता है जो उसे उस कमरे में जाकर करना था. इसमें परेशान होने या घबराने की कोई बात नहीं है. ये पूरी तरह से आम बात है. अगर आप बात को भूल गए हों, तो खुद को कुछ पल के लिए रिलैक्स करें और फिर गहरी सांस लें. आपको कुछ देर में अपने आप वो बातें याद आ जाएंगी.