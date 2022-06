बाएं हाथ की चौथी उंगली में वेडिंग रिंग क्यों पहनते हैं लोग? प्रचलित अफवाहों के बीच जान लें असल वजह

दुनिया में कई धर्म और समुदाय ऐसे हैं जिनमें वेडिंग रिंग पहनना अनिवार्य है. आजकल भारत में भी इंगेजमेंट सेरेमनी काफी आम हो गई है जिसमें कपल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं. आपने जरूर गौर किया होगा कि सगाई या शादी में पहनाई जाने वाली अंगूठी हाथ की चौथी उंगली यानी अनामिका (Why wedding rings wore in fourth finger of left hand) में पहनाई जाती है. आज हम आपको इस प्रथा के पीछे का कारण बताने जा रहे हैं.

इंसाइडर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अंगूठी (Wedding ring facts) पहनाने को लेकर समाज में काफी अफवाहें हैं जो आज से नहीं, करीब 6,000 साल पहले से प्राचीन मिस्र में प्रचलित थी. मिस्र के लोगों का उस दौर में मानना था कि इंसान की अनामिका उंगली (Why we wear wedding rings on our fourth finger) से एक नस सीधे दिल तक जाती है जिसे लवर्स वेन कहा जाता था. यानी उनका मानना था कि इस उंगली के तार सीधे दिल से जुड़े हैं. उन्हें ये नहीं मालूम था कि हाथ की सारी ही उंगलियां दिल से जुड़ी हुई हैं. इस वजह से उन लोगों ने इस उंगली में अंगूठी पहनना शुरू किया.

बाएं हाथ की चौथी उंगली में अंगूठी पहनने की परंपरा

अब यूं तो वेडिंग रिंग पहनने का प्रचलन मिस्र के लोगों ने शुरू किया और उसे अनामिका उंगली में पहनने की शुरुआत भी उन्होंने ही की मगर किस हाथ की उंगली में पहनना है इसकी बहस कुछ 450 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुई. साल 1549 में जब एंगलिकन चर्च ने खुद को कैथोलिक चर्च से और उनकी मान्यताओं से अलग किया तो उन्होंने उनके तौरतरीकों को भी बदल दिया. कौथोलिक चर्च का मानना था कि अंगूठी को दाएं हाथ की चौथी उंगली पर पहनना है मगर एंगलिकन चर्च ने उसे बाएं हाथ की चौथी उंगली बना दिया और धीरे-धीरे ये प्रथा प्रचलित हो गई.

कई धर्मों में अंगूठी पहनने के अलग हैं नियम

आपको बता दें कि ईसाइयों के अलावा कई ऐसे धर्म भी हैं जिसमें अंगूठी पहनना कोई जरूरी नहीं है और अगर है भी तो वो चौथी उंगली में नहीं पहनते. जैसे यहूदियों में तर्जनी उंगली में अंगूठी पहनी जाती है. शादी की रस्में हो जाने के बाद उसे दूसरी उंगली में शिफ्ट किया जा सकता है. वहीं इस्लाम या सनातम धर्म में अंगूठी पहनने की परंपरा नहीं है. हालांकि, अब बाहरी देशों की परंपरा तेजी से भारत में भी फैल रही है.