ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों होता है X का निशान? बड़े से बड़े जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब!

रेलवे का नेटवर्क जितना बड़ा है, उतना ही हैरान करने वाला भी. रेलवे से जुड़ी कई चौंकाने वाली चीजों (Amazing Facts about railways) के बारे में आप सोशल मीडिया पर सुनते रहते होंगे. कभी कोई खास जानकारी या कोई अमेजिंग सी चीज रेलवे को काफी रोचक बना देती है. आज हम आपको रेलवे से जुड़ी एक ऐसी ही रोचक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं. आपने ट्रेन के पिछले डिब्बे को तो कभी ना कभी देखा ही होगा. क्या आपने कभी ये गौर किया है कि ट्रेन के पिछले डिब्बे पर एक बड़े X साइन (Why X is printed on the last coach of train) का मार्क होता है? चलिए आपको बताते हैं कि इस X का क्या मतलब होता है.

अगर आपने कभी अपने स्कूल के प्रश्नपत्रों को ध्यान से देखा होगा तो पेज के आखिरी में, जहां प्रश्न पत्र समाप्त हो रहा है, वहां X का साइन बना होता है. ये साइन खत्म होने या प्रश्न पत्र के समाप्त होने को दर्शाता है. ठीक उसी तरह, ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बना X का साइन ट्रेन (X sign at the end of train) समाप्त होने को दर्शाता है. इसका अर्थ ये होता है कि वो डिब्बा ट्रेन का लास्ट डिब्बा (Train last coach) है. अब सवाल ये उठता है कि ये तो कोई भी देखकर ही बता सकता है कि ट्रेन का आखिरी डिब्बा कौन सा है. तो फिर X की क्या जरूरत है.

X का क्या होता है मतलब?

दरअसल, X होने से जब ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो रेलवे अधिकारी इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाते हैं कि ट्रेन सही सलामत है, और पूरी गुजरी है. इससे ये पता चल जाता है कि ट्रेन का कोई कोच पीछे नहीं छूट गया है. अगर ये X का साइन पीछे नहीं दिखता, तो माना जाता है कि ट्रेन किसी हादसे से गुजरी है और कुछ डिब्बे पीछे छूट गए हैं. इसके बाद तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी जाती है. तब पीछे छूट गए डिब्बे या हादसे का शिकार हो चुके डिब्बों की खोजबीन शुरू की जाती है और यात्रियों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है.

आखिरी डिब्बे पर क्यों होती है लाइट, क्यों लिखा होता है LV?

आपको बता दें कि दिन के वक्त इस X साइन को अधिकारी देखकर ट्रेन की सुरक्षा का और पूर्णता का पता लगाते हैं जबकि रात के वक्त X के ठीक नीचे लगी लाल लाइट को देखा जाता है जो ब्लिंक करती रहती है. जब कम रोशनी होती है या फिर कोहरा होता है तो लाइट से पता चल जाता है कि ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी ट्रेन में जुड़ा हुआ है. X और लाइट के अलावा ट्रेन में पीछे एक पीले बोर्ड पर LV भी लिखा होता है जिसका अर्थ होता है लास्ट व्हीकल, यानी आखिरी डिब्बा.