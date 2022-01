अस्पताल की नर्स से थी पति की पुरानी पहचान! बच्चे की डिलिवरी से ठीक पहले सच जानकर उड़े महिला के होश

कभी बार हमें जिंदगी में ऐसी चीजें पता लग जाती हैं जिन्हें जानकर हर कोई दंग हो जाता है. कुछ ऐसे सच होते हैं जो इंसान को अंदर तक झकझोर के रख देते हैं और जब वो सामने आते हैं तो हैरानी होना लाजमी है. हाल ही में एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसे पता चला कि वो जिस अस्पताल में डिलिवरी (Woman Finds about Husband’s Ex-girlfriend) के लिए जाने वाली है, और जो नर्सेज उसकी डिलिवरी (Husband Ex Girlfriend to be present at wife’s delivery) के दौरान मौजूद रहेंगी, उनमें से एक उसके पति की पूर्व प्रेमिका है.

मम्सनेट नाम की एक वेबसाइट है जहां औरतें अपनी मैटर्निटी या फिर अपनी निजी समस्याओं से जुड़ी चीजों अन्य औरतों के साथ शेयर करती हैं और लोग उसपर कमेंट कर सुझाव देते हैं. हाल ही में एक महिला ने बड़ी ही हैरान करने वाली घटना का जिक्र किया. महिला ने बताया कि उसे हाल ही में पता चला कि उससे पहले उसका पति एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था. वो औरत एक नर्स है और उसी अस्पताल में है जहां वो अपनी डिलिवरी (Pregnant woman seeks help on social media) के लिए जाने वाली है.

महिला ने मांगी लोगों से सलाह

महिला ने बताया कि जिस अस्पताल में जा रही है वहां की टीम काफी छोटी है तो ये लगभग तय है कि वो नर्स भी डिलिवरी (Husband ex lover to be present at delivery of wife) के दौरान रहेगी. उसने कहा कि ये काई ऑकवर्ड हो जाएगा. इसके बाद उसने लोगों से सलाह मांगी कि वो ऐसे में क्या करे. महिला के इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया और उसे समझाने की कोशिश की कि वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया सुझाव

एक महिला ने कहा कि ये काफी पुरानी बात है, जब उन दोनों की शादी भी नहीं हुई थी. ऐसे में महिला को ये खयाल तो नहीं लाना चाहिए कि पति ने उसे चीट किया है. ना ये इस सिचुएशन को ऑकवर्ड समझना चाहिए क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया. अब दोनों शादीशुदा हैं तो फिर किसी और चीज का फर्क नहीं पड़ता है. जबकि बहुत से लोगों ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो वो लोग दूसरा अस्पताल देख लें क्योंकि भले ही महिला को ना अजीब लगे, मगर पति को जरूर अजीब लग सकता है. एक ने कहा कि उसे अपने पति से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि क्या वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को वहां फेस कर सकता है या वो भी चाहता है कि दूसरे अस्पताल में डिलिवरी हो.