शादी के 6 साल बाद पत्नी ने पति को बताया खुद से जुड़ा चौंकाने वाला राज, 2 बच्चे हो जाने के बाद कह दी ऐसी बात

कई बार रिश्ते टूट जाने के डर से कपल एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें नहीं बोल पाते जो उनके मन में दबी रहती हैं. इस कारण से उनके बीच में भरोसे का अभाव होने लगता है. पर जब सच सामने आता है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. हाल ही में अमेरिका की एक महिला ने अपने पति को खुद से जुड़ा सबसे बड़ा राज (American woman tells about her sexuality to husband) बताया जो बेहद हैरान करने वाला था मगर पति ने उसका साथ दिया.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार निकोलेट पोपा (Nicolette Popa) और उनके पति रायन (Ryan) की शादी को 6 साल हो चुके थे. दोनों बेहद खुश थे पर साल 2020 में जापान में रहने के दौरान निकोलेट ने पति (Wife shares secert with Husband) को ऐसी बात बताई जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी. निकोलेट ने वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के वक्त वो दोनों पूरे दिन साथ रहते थे इसलिए एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे. ऐसे में निकोलेट ने रायन को अपने बारे में असल बात बताई.

पत्नी ने पति को शादी के 6 साल बाद बताया कि वो लेस्बियन है. (फोटो: Instagram/@nicolettepopa)

पति को बताया अपनी लैंगिकता का सच

निकोलेट ने रायन को अपनी लैंगिकता (Wife tells husband about her being lesbian) का खुलासा करते हुए बताया कि वो लेस्बियन महिला हैं. यानी उन्हें पुरुष नहीं, औरतें पसंद हैं. शादी के 6 साल बाद, और 2 बच्चे हो जाने के बाद निकोलेट को लगा था कि उनके पति काफी विचित्र ढंग से रिएक्ट करेंगे और शायद उनसे अलग भी होना चाहें मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. रायन ने निकोलेट की बात समझी और कहा कि उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है. इस राज के जानने के बाद भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए और मिलकर, दोस्तों की तरह अपने बच्चों को पाल रहे हैं.

अब निकोलेट और रायन साथ में ही रहते हैं और निकोलेट खुद को टॉम बॉय की तरह ढाल चुकी हैं. (फोटो: Instagram/@nicolettepopa)

शर्मिंदगी से बचने के लिए नहीं किया था खुलासा

रायन ने बताया कि उन्हें पहले शक तो होता था मगर वो खुद निकोलेट से पूछकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे. उनका मानना था कि जब निकोलेट को खुद से उनपर भरोसा होगा तब वो अपने आप बता देंगी. अब कपल अपने बच्चों के साथ नॉर्थ कैरोलाइना में रहते हैं. निकोलेट ने अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल दिया है. वो टॉम बॉय की तरह तैयार होती हैं. उन्हें जिंदगी भर इस बात का डर रहा कि जब लोगों को उनकी लैंगिकता के बारे में पता चलेगा तो सब उन्हें गलत नजरों से देखेंगे मगर जब ये बात सामने आई तो कपल के परिवार ने उनका बहुत साथ दिया.